Tohá defiende a Cordero ante sus dichos sobre una posible politización en las acusaciones constitucionales contra jueces

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó los dichos de su par de Justicia, Luis Cordero, quien en el marco del caso Audio señaló que le preocupaba que se estén ocupando las acusaciones constitucionales contra magistrados “en un contexto de contingencia electoral”.

Y es que son varios los libelos acusatorios contra ministros de la Corte Suprema que se han anunciado por parte de diferentes bancadas, tanto del oficialismo como de la oposición.

Esto, a propósito de las filtraciones de audios y chats del abogado penalista Luis Hermosilla, quien había logrado armar una red de influencias e intereses entre magistrados, políticos y fiscales.

Bajo este marco, la ministra fue consultada sobre si existe preocupación por el hecho que en el Congreso se estén impulsando acusaciones constitucionales contra los jueces en el marco de un periodo electoral.

Ante la interrogante, Tohá respondió: “No, a ver, el ministro Cordero hizo un comentario, pero ese comentario está inserto en una definición en la cual él ha sido categórico y como gobierno lo somos también”.

“Aquí distintas instituciones tienen distintas competencias ante un hecho que ha causado conmoción a nivel público y que es preocupante porque hay delitos graves, donde se ve a personas que tienen cercanía con instituciones que son fundamentales en la sociedad o participación directa en esas instituciones y lo que a nosotros nos va a orientar es que cada organismo haga lo que le corresponde de acuerdo a sus competencias para actuar de manera tal que estos delitos ciertamente se persigan y se sancionen, pero especialmente teniendo como norte el que la justicia funcione correctamente”, agregó.

En esa línea, complementó su respuesta señalando que “los ciudadanos lo que más esperan es que la justicia funcione bien, que funcione igual para todos, que no haya justicias distintas de acuerdo a sus competencias. No hay que tener un acuerdo a quién es el sospechoso o el acusado de un delito. Y en eso todos tenemos una función que cumplir. Y la nuestra, en primer lugar, es que no vamos a interferir con las competencias de otros organismos, las respetamos, en el caso del Parlamento, en el caso del rol que ha tenido la Corte Suprema, con los procesos internos que ha gatillado, el trabajo que ha hecho la Fiscalía en el ámbito investigativo, el que le corresponde al Consejo de Defensa del Estado”.

Luego, al ser requerida sobre si el ministro se equivocó con esos dichos, Tohá sostuvo que “no”.

“El ministro hizo un comentario que se inserta en esta definición, que quiero decir, es categórica del gobierno. Respetamos las competencias que cada actor tiene y nuestro llamado es a que las ejerzamos buscando el objetivo que todos los chilenos esperan que logremos, que la justicia funcione bien, que no haya interferencia de ningún interés y, sobre todo, que no se ocupe para la comisión de delitos o aprovechamientos de ningún tipo”, argumentó.