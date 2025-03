Tohá dice que la seguridad estará en el “corazón” de su proyecto presidencial y marca definiciones por caso Monsalve y reconstrucción

La precandidata presidencial Carolina Tohá (PPD) abordó este sábado sus definiciones programáticas e hizo un balance de su paso por el gobierno como ministra del Interior y Seguridad Pública.

“La seguridad va a ser un tema muy importante en este proceso de discusión del país hacia adelante y es muy importante para quienes tenemos una postura progresista y representamos esos valores, entender que la seguridad tiene que estar en el corazón de nuestro proyecto. No es posible un proyecto de cambio social, de cohesión social cuando hay inseguridad”, adelantó en conversación con CHV Noticias.

La exministra, quien se autodefine como “aspirante a candidata”, hizo una evaluación de su desempeño como secretaria de Estado. “En estos años se hizo un trabajo enorme y creo que hay bases muy sólidas para tener una sociedad mucho más preparada para enfrentar esto, pero la sociedad chilena sigue viviendo experiencias muy duras, hay mucha inseguridad”, reconoció.

En esa línea, destacó la disminución de acciones violentas en la Macrozona Sur y de los ingresos irregulares en el norte del país, así como la estrategia impulsada por el Ejecutivo para hacer frente a los homicidios.

“Yo personalmente no tengo ninguna autocomplacencia con lo avanzado, creo que el logro es valioso y que hay tendencias que son una inflexión, pero me preocupa que en nuestros adversarios, hay una manera de acercarse al tema de la seguridad en que no se asume que al momento de dejar el gobierno ese mismo sector, el país quedó en un estado de crispación, de inestabilidad, de violencia, de inseguridad, que parece no hacerse cargo y repiten las mismas recetas y las mismas personas”, criticó.

Caso Monsalve y reconstrucción tras incendios

A su vez, la exministra abordó las críticas a los episodios más complejos de la actual administración: la demora en solicitar la renuncia al entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve -acusado de violación-, y los retrasos en el proceso de reconstrucción en la Región de Valparaíso por los incendios en 2024.

En cuanto al caso Monsalve, la exministra reconoció que se debió haber solicitado la renuncia del subsecretario el día miércoles 16 de octubre y no el jueves, como finalmente ocurrió. “No creo que sea una buena idea que apenas te dicen, ‘parece que hay una denuncia’, tú automáticamente tomes una decisión, tienes que saber de qué se trata, tienes que levantar algunos datos, pero en eso, de las 36 o 40 horas que esto fue, debimos habernos ahorrado unas 12″, precisó.

Respecto del proceso de reconstrucción, Tohá reconoció que ésta ha sido “más lenta de lo que debió”. La demora, explicó, se debe a la complejidad de la zona afectada por los incendios y la diversidad de damnificados, entre los que se encuentran personas que no cumplen con los requisitos para acceder a un subsidio habitacional y otros que son arrendatarios.

“Entonces todos los instrumentos que tenemos para enfrentar una emergencia como que están tironeados, funcionan a medias, hay que estirarlos mucho para que operen adecuadamente”, explicó. Sin embargo, mencionó que con la promulgación del Ministerio de Seguridad, se incorporará un área especializada en reconstrucción al Ministerio del Interior para agilizar estos procesos.

Por otro lado, Tohá reafirmó que es partidaria de que el progresismo realice primarias amplias, que incluyan a la Democracia Cristiana, al Socialismo Democrático y al Partido Comunista junto al Frente Amplio. “Yo espero, confío y veo además síntomas positivos de que eso se puede activar, primeros síntomas”, señaló.