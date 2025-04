Tohá responde los reproches y defiende que no está “desapegada” de rol en el gobierno, pero apunta a “no repetir las fórmulas”

La candidata presidencial del Partido por la Democracia, Carolina Tohá, esta semana enfrentó una nueva polémica de cara a las primarias oficialistas: el rol del gobierno en su candidatura.

Enaltecer o tomar distancia de la administración del Presidente Gabriel Boric ha sido una piedra en el zapato para algunos abanderados de la alianza, especialmente para Paulina Vodanovic (PS) y Tohá, quienes han optado por alejarse del sello de La Moneda.

La exministra del Interior declaró en Tolerencia Cero que su intención no es liderar “un gobierno igual a este”, lo que despertó las críticas de sus contrincantes en las primarias.

En este escenario es que en medio de una reunión con jóvenes de la comuna de Huechuraba, la candidata salió al paso de las recriminaciones de Jeannette Jara (PC), quien afirmó que no es correcto desapegarse de la historia de la que ha sido parte.

Ante esto, Tohá señaló: “Sí, los mantengo (los dichos). Yo vengo de una historia con la que no estoy nada desapegada, que incluye el actual gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno del presidente Lagos, el gobierno del presidente Frei, en el que participé también como asesora en varios roles no tan relevantes, pero igual participé activamente, la historia de la lucha contra la dictadura. Yo vengo de toda esa lucha y no me desapego nada de ellas“.

De todas formas, añadió: “No creo que debamos repetir las fórmulas de los últimos gobiernos”.

“Tenemos que buscar una nueva fórmula para la etapa que viene. Esa es mi opinión. Tengo una historia larga y no me desapego nada de ella, pero no estoy para repetirla”, sostuvo.