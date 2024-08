Tohá sale a blindar a Boric tras críticas oficialistas y destaca: “Presidentes tan involucrados en seguridad (...) no recuerdo”

En medio de la gira por las regiones de Ñuble y La Araucanía, la ministra del Interior, Carolina Tohá, salió a blindar al Presidente Gabriel Boric de las críticas por la gestión en materia de seguridad luego de la ola de homicidios que afectó a la Región Metropolitana.

Es que los cuestionamientos más duros vinieron desde el propio sector, siendo los más altisonantes los pronunciados por la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien en la jornada de ayer instó a Boric a liderar la política contra el crimen organizado.

La parlamentaria hizo eco de una propuesta que ha sido levantada por el exministro de Justicia José Antonio Gómez (PR) y que también fue respaldada por el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos. “Él ha propuesto que ese rol lo asuma el Presidente de la República, que sea el Presidente el que se siente y coordine a toda la institucionalidad del país para dar un combate severo al crimen organizado”, apuntó la líder socialista.

Inquirida por los dichos de Vodanovic, Tohá respondió: “El presidente Boric lidera el esfuerzo de seguridad no de vez en cuando, sino todos los días”.

“La semana pasada hubo una reunión del Gabinete de Seguridad. La semana pasada el Presidente estuvo saludando a los operativos que salieron a preparar las acciones del fin de semana. La semana pasada el Presidente estuvo dando la bienvenida a todos los estudiantes que están haciendo su práctica y que están trabajando en terreno todos los días, y eso solo en una semana”, recalcó.

Ministra del Interior, Carolina Tohá. Aton Chile

Y luego agregó: “En Chile no nos falta presencia, protagonismo, liderazgo del Presidente Boric en materia de seguridad, en lo más mínimo. Lo que nos falta es ser persistentes, lo que nos falta es tener más recursos, lo que nos falta es ir mejorando cada vez más las tecnologías y las coordinaciones. Lo que nos falta es que muchas veces se logre vencer el temor y que tengamos más denuncias”.

“Presidentes tan involucrados en los temas de seguridad como ha estado el presidente Boric durante su mandato, yo no recuerdo”, expresó.

Más temprano, el propio Jefe de Estado salió a defender su liderazgo en materia de seguridad. Lo hizo desde Quirihue, en la Región de Ñuble, lugar en donde, junto a la ministra Tohá, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, inauguró una nueva comisaría para la comuna

“Acá no hay espacio para la improvisación, ni para la última cuña, sino que esto se trata de una política de Estado en donde tenemos que estar unidos. Nuestros enemigos, nuestros adversarios son los delincuentes. A mí no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con, no sé, alguien que se le ocurra la última idea. Me interesa pelearme con los delincuentes”.

El primer mandatario aseguró que sus enemigos son los delincuentes. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

Sin bajar el tono, el Presidente ahondó en su respuesta: “Durante demasiado tiempo el Estado no estaba al día en materia de seguridad. Y lo que hemos hecho durante nuestro gobierno con acciones concretas es justamente ponerlo al día. Y acá no hay soluciones milagrosas”.

Casi al mismo tiempo que el Mandatario elevó la voz ante las críticas oficialistas, la senadora Vodanovic, desde Santiago, matizó sus dichos.

Explicó en Radio Pauta que en su declaración dio a conocer de qué trata la propuesta de reforma constitucional que hizo la Comisión de Seguridad del Senado, la cual le entregaría al Presidente un liderazgo con mayores “facultades de coordinación interinstitucional”.