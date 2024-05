Tohá se suma a Vallejo y se distancia de dichos de Yáñez sobre procesos constituyentes: “Todos hicieron su mayor esfuerzo”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este miércoles a los dichos del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, respecto al rol que tuvo la institución durante el estallido social.

Según Yáñez -quien será formalizado en octubre por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio por hechos ocurridos en las manifestaciones de octubre del 2019-, los funcionarios policiales “estuvieron a la altura de los desafíos, más allá de errores puntuales que puedan haber cometido; de excesos que puedan haber ocurrido y que están siendo investigados”.

“Si no hubiese sido por Carabineros, no habríamos tenido una transición de un mando presidencial a otro, no habríamos tenido dos asambleas constituyentes (Convención y Consejo Constitucional) y no tendríamos un país en democracia como el que tenemos hoy día”, aseguró ayer en entrevista con Mega.

Bajo ese marco, la titular de Interior, al ser consultada al respecto por la prensa, señaló que “no vamos a hacer de esto un debate”.

“Digamos algo que cualquier chileno o chilena, cuando revisa ese periodo, se puede dar cuenta que en Chile todas las instituciones y todas las personas estuvimos muy desafiados, que fue un periodo complejo, que hicimos nuestro mayor esfuerzo por salir adelante y logramos evitar situaciones muy dramáticas que pudieron haber pasado”, agregó.

En esa línea, sostuvo que “ciertamente también hubo cosas que no funcionaron como hubiéramos querido. Nadie está satisfecho con cómo terminó desarrollándose y concluyendo ese proceso, pero sin duda, todos hicieron su mayor esfuerzo, todos hicieron su mayor aporte y todos sentimos que tenemos que mejorar para que a futuro no volvamos a vivir una crisis de esa magnitud”.

Esta misma postura fue manifestada por la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien señaló durante la mañana que “todo el proceso constituyente lo fuimos construyendo distintos actores políticos (...) es evidente que una democracia se sostiene por múltiples actores”.