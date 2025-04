Tomás De Rementería y cuestionamientos por nombramiento como senador: “Yo creo que esto no fue solo un dedazo”

Finalmente el diputado Tomás De Rementería (PS) será el encargado de reemplazar a Isabel Allende en el Senado tras su destitución, sin embargo ha estado marcado por los cuestionamientos, ante lo cual el aún diputado ha señalado que "yo creo que esto no fue solo un dedazo, que fue un premio a cierta trayectoria".

En conversación con Radio Agricultura es que De Rementería se refirió a los cuestionamientos que realizó el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, quien señaló en CNN que “No tengo ningún tipo de aprehensión respecto de la figura de Rementería, a quien califico como un parlamentario joven, con buena proyección. Pero no me gusta el hecho de que haya sido designado de la manera en que se hizo, porque se genera un precedente negativo para el partido en adelante”.

Según apuntó el diputado, “Acá hay una serie de problemas, había muchos que hubieran preferido otro nombre, habían problemas generacionales también. Yo voy a ser el senador más joven de Chile, muchos consideraban que era muy joven todavía, que no tenía la experiencia suficiente en esto, pero bueno, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, yo no tengo problemas con Fidel Espinoza ni con los demás que dijeron que tuvieron diferencias”.

En la ocasión, el futuro senador también se refirió a los cuestionamientos surgidos entorno a su relación con Karol Cariola (PC) y el posible enfrentamiento que tendrán por el cupo senatorial en Valparaíso.

“Acá el Partido Socialista no tenía candidato, no tenía candidato. Las personas habían dicho que no, Maya Fernández, que era nuestra carta en su momento, dijo que no, que iba a seguir en el gobierno. No había una sucesión”, señaló, agregando que “A mí me eligieron para ser senador, efectivamente, no me eligieron hoy día para ser candidato”.

“Eso se verá en agosto y tiene que ver con la viabilidad política. Yo eso es lo que he dicho todo el tiempo, tiene que ver con una viabilidad política de una candidatura, no de las relaciones personales que uno puede tener. Si usted me pregunta ‘¿Es una situación agradable, que mi pareja sea candidata también?’ No, no lo es, pero es una situación que hemos conversado y es sobrellevable”, señaló.