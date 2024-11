Tomás Hirsch, presidente de Acción Humanista: “Cuesta entender la bajísima posibilidad de aportar que se nos ha dado desde el Ejecutivo”

Más allá de la contingencia por la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric, algunos siguen con análisis positivos sobre los resultados para el oficialismo en las elecciones de gobernadores regionales.

Uno de ellos es el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, quien afirma que ahora es necesario avanzar en las reformas comprometidas por el Ejecutivo.

El parlamentario -quien confirma que buscará su reelección por el distrito 11- tiene una visión crítica sobre el gobierno: lamenta que siendo leales con el Presidente Gabriel Boric y teniendo nombres capacitados para ser autoridad de gobierno, actualmente no cuentan con ministros, ni subsecretarios o delegados regionales.

La oposición planteó que la elección del fin de semana era un plebiscito para el gobierno. ¿Cómo quedó esa tesis después de los resultados?

Nosotros siempre dijimos que no era un plebiscito, que era una votación para decidir los gobernadores, que los iba a evaluar a quienes iban a la reelección en función de su trabajo previo y a quienes no iban a la reelección en base a su trayectoria y a su propuesta. Pero aún si lo fuera, queda claro que este plebiscito lo ganó el oficialismo. La derecha llegó a esta situación grotesca y grosera de desconocer a su propio candidato, como ya hemos visto en el espectáculo de doña Evelyn Matthei.

Este resultado le había dado un respiro al Ejecutivo. Sin embargo, tras conocerse la acusación contra el Presidente Boric eso se nubló. ¿Cuál es su lectura?

No creo que haya habido respiros por el resultado electoral ni ahora nubes por la denuncia. Creo que el gobierno debe seguir avanzando en la concreción de las reformas mas importantes que están pendientes, pensiones, salud, CAE, deuda histórica, y varias otras, y esperaría que la derecha no ponga trabas a su pronta tramitación.

¿Se transforma en una oportunidad para reimpulsar la agenda del gobierno?

Yo espero que la derecha entienda que no puede seguir con estos gallitos políticos, que hoy día lo más importante fue avanzar en legislación que está siendo esperada desde hace demasiado tiempo con la gente, hablo en primer lugar de la reforma del sistema de pensiones, la reforma de salud, avanzar en materia de educación, tener una reforma al sistema tributario que está todavía pendiente.

¿Quedó más abierta la carrera presidencial?

Lo dije después de la primera vuelta. El resultado de la presidencial es un resultado que está abierto. Va a ser una elección muy competitiva. Aquí nadie tiene la carrera ganada. La derecha tiene su candidata corriendo. Sin embargo, lo poco que estamos viendo en algunas actuaciones públicas, me parece que ha sido bastante patética.

¿Y por el lado de ustedes?

No teniendo todavía la definición de un candidato o candidata, sí tenemos un compromiso de que sea candidata o candidato único.

¿Acción Humanista va a inscribir un candidato propio a las primarias presidenciales?

No lo hemos definido todavía. Tenemos nosotros un encuentro nacional el sábado 14 de diciembre con los delegados de todas las regiones y ahí ya vamos a conversar con mayor precisión temas relacionados con el futuro.

Respecto al llamado del Presidente a generar una lista única para las parlamentarias, ¿están en condiciones de lograrlo?

Yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo necesario para ir en una lista única. No nos olvidemos que el Presidente también en la elección anterior manifestó su propuesta de que tuviéramos una lista única, particularmente en gobernadores. Eso algunos partidos no lo cumplieron y bueno, el resultado está a la vista.

¿En qué condiciones se debe generar una lista parlamentaria única?

Una lista única debe permitir que todos los partidos que la formamos tengamos iguales posibilidades, iguales oportunidades. Y eso evidentemente significa que los partidos que tenemos hoy día un número menor de parlamentarios tengamos posibilidades reales de aumentar ese número para cumplir con los demás, con los números que exige la ley para mantener la legalidad. Pero si se pretende hegemonizar la lista por parte de unos pocos partidos, evidentemente eso va a ser muy, muy difícil.

En el gabinete no hay representación de ustedes. ¿Qué les parece eso?

Nosotros contamos con bastantes más nombres de los cargos que tenemos en el gobierno. La verdad es que nosotros durante todo este gobierno no hemos tenido ministros. Hace casi dos años que no tenemos presencia ni en el nivel de ministros, ni en el nivel de subsecretarios. Y somos el único partido que no tenemos ni siquiera subsecretarías, pero también somos el único partido que no tiene delegados presidenciales regionales. Nosotros somos un partido que nunca nos hemos dedicado ni a quejarnos por los medios. Yo creo que esta es la primera vez. Pero es muy lamentable y, a esta altura, cuesta entender la bajísima posibilidad de aportar que se nos ha dado desde el Ejecutivo.

¿Y a qué lo atribuye?

No soy yo quien para interpretar eso. Yo solamente digo que es una lástima porque nunca nos hemos dedicado a estar presionando, pidiendo, exigiendo cupos. A veces uno ha visto a otros partidos que cuando le sacan a algún ministro, subsecretario, levantan la voz, van a La Moneda, condicionan sus votos. Cosas por el estilo que no forma parte del estilo del humanismo.

¿A qué partido se refiere con eso?

A otro partido.

¿Le parece que la distribución es justa?

Es que el tema de justo depende de cuál es el criterio que se utilice.

¿Y conoce el criterio?

No, como es una atribución del Ejecutivo, yo la respeto y siempre lo he dicho, es el Presidente y su equipo, pero el Presidente en particular, es el que tiene la facultad de decidir su equipo y yo respeto eso.