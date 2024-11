Tomás Vodanovic (FA) apunta a un posible segundo periodo de Boric: “Sin duda volverá a ser Presidente”

A una semana de su arrasador triunfo en la comuna de Maipú, el alcalde electo, Tomás Vodanovic (FA) conversó con La Tercera desde su oficina municipal y expresó su opinión sobre la gestión del gobierno -liderado por su partido-, del cual, aseguró no considerarse un “díscolo”.

En ese contexto Vodanovic aseguró que si bien en algún momento se ha mostrado crítico del Ejecutivo en materia de seguridad, “no me considero un crítico ni un díscolo de este gobierno. Este es mi gobierno, así lo he planteado siempre sin ningún complejo”.

“Jamás he realizado alguna crítica despiadada o he buscado en base al golpe crecer políticamente. He tratado siempre de colaborar con él, no solo porque sea mi gobierno, sino porque creo que el rol del alcalde no es criticar al gobierno de turno”, añadió.

En esa misma línea, el alcalde también se refirió a la figura del Presidente Gabriel Boric en el gobierno, y destacó que el mandatario “ha demostrado no ser un fanático de sus ideas, sino que una persona capaz de escuchar y buscar acuerdos. Y para mí eso es un valor político que valora la gente”.

Vodanovic también aplaudió el respecto de la institucionalidad que ha tenido Boric e indicó que “me parece que ha logrado conducir un gobierno de muy buena forma. Creo que él, sin duda, volverá a ser Presidente y toda su experiencia y la de sus equipos, serán un patrimonio no sólo para nuestro sector, sino para el país”.

La autoridad de Maipú también se refirió al último año y medio de gestión restante del gobierno, el cual, según indicó “está lejos de llegar a su término”.

“Tenemos un año y medio por delante y debemos poner el foco en materializar obras concretas que mejoren la vida a las personas. Ante la dificultad de conseguir acuerdos en el Congreso, donde nos encantaría, por ejemplo, sacar adelante la reforma de pensiones, es importante mostrar gestión y proyectos de infraestructura”, mencionó.