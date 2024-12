Tras ausencia de autoridades universitarias citadas: suspenden sesión investigadora por recursos públicos en la USS

La sesión de este miércoles de la comisión investigadora sobre recursos públicos asignados a las universidades privadas fue suspendida tras la ausencia de los representantes universitarios de la Universidad San Sebastián, establecimiento duramente cuestionado por el sueldo de $17 millones que recibía mensualmente Marcela Cubillos por impartir clases en la Facultad de Derecho mientras residía en España.

En particular, fue invitado el rector de la USS, Hugo Lavados, que no tiene la obligación de asistir al tratarse de una institución privada. Este factor fue una de las controversias que se anticiparon durante la creación de la instancia, ya que las comisiones solo pueden fiscalizar “determinados actos del gobierno” y no tienen competencia sobre los privados, cuyas eventuales responsabilidades deben ser perseguidas penalmente.

Además de Lavados, también fueron invitados la exacadémica Cubillos y el expresidente de la junta directiva de la casa de estudios, Andrés Chadwick, quienes tampoco asistieron.

Tras la truncada instancia, la presidente de la comisión de Educación, la diputada Emilia Schneider criticó: “Hoy estaban citadas las autoridades de la U. San Sebastián a la comisión investigadora a propósito de sus escándalos. Ninguno asistió y tuvimos que suspender la sesión. No dan la cara porque saben que abusaron de los recursos del Estado y de las y los estudiantes y sus familias”.