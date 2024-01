Tras críticas a prioridades del gobierno, Boric defiende caletas con perspectiva de género: “Esta no es una medida postmoderna”

“Esta no es una medida postmoderna”.

De esta manera, la mañana de este miércoles el Presidente Gabriel Boric defendió las caletas con perspectiva de género, una iniciativa impulsada por su administración que ha generado críticas en algunos sectores, principalmente de oposición, en cuanto a las prioridades del gobierno.

“Estas no son caletas con identidad de género, esta no es una medida como postmoderna, sino que es pensar en las necesidades de las mujeres trabajadoras y cómo va a mejorar la dignidad de su trabajo a partir de construir pensando en ellas y no solamente desde una perspectiva como se ha hecho siempre, que es poniendo a los hombres por delante”, dijo el Mandatario en diálogo con Radio Chiloé, en su tercer día en el archipiélago.

Según explicó el Jefe de Estado, el proyecto “implica tener desde lugares de cuidado, desde hacerse cargo de trabajos conexos a la pesca que están muy invisibilizados. Hay muchas mujeres que cumplen labores que son fundamentales para la cadena de la pesca y que sencillamente no se ven. Entonces, lo que nosotros queremos es no solo visibilizarlas, sino también darles condiciones de trabajo dignas”.

En la entrevista radial, el Presidente además volvió a deslizar una crítica a la prensa: “A veces desde un estudio de televisión en Santiago puede que no se entienda, pero yo estoy tranquilo. Las mujeres del mar estaban tan contentas en Queilen ayer (martes) con estos anuncios de tener esa perspectiva en las caletas pesqueras, porque saben que les va a mejorar la calidad de vida”.

Boric ya había hecho un emplazamiento similar la jornada de ayer, asegurando que “algunos periodistas” hicieron “burlas” tras el anuncio de la iniciativa.

“Hoy día veía a algunos periodistas que se burlaban socarronamente de las iniciativas que se han estado impulsando para incorporar a las mujeres vinculadas al mundo de la pesca a propósito de las caletas y hacían sorna de eso sacando un extracto de un discurso de 40 minutos”, dijo el martes.

“Sacaban dos minutos y descontextualizaban para decir que no estábamos preocupados de otras cosas. Yo les pediría un poco más de seriedad, que piensen cuando hacen esas burlas, en mujeres como Carla”, agregó.

En el mundo político también hubo cuestionamientos. La secretaria general del partido Republicano, Ruth Hurtado, por ejemplo, criticó al Mandatario a través de la red social X. “La seguridad y la vida de las personas es prioridad para nuestro país, en especial para nosotras, pero el Presidente ayer anunciaba caletas con perspectiva de género, el gobierno una vez más muestra su desconexión con la ciudadanía y que su ideología es primero”, escribió.

El proyecto al que se comprometió el Presidente Boric apunta a una mejora de la infraestructura portuaria, generando condiciones especiales, higiénicas y sanitarias adecuadas para potenciar el desarrollo y visibilización de las actividades económicas de las mujeres del rubro, favoreciendo su empoderamiento y autonomía económica.

El proyecto contempla, en principio, la habilitación de 12 caletas pesqueras a nivel nacional, que serán ejecutadas por la Dirección de Obras Portuarias de la región, las que se encuentran distribuidas en Antofagasta (1), Atacama (4), Coquimbo (1), Los Lagos (3) y Los Ríos (3). Según especificaron desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la primera de estas se inició en 2023 y cinco se concretarán en 2024 para el inicio de sus obras.