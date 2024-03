Tras dichos de Núñez: timonel DC dice que el PC y el FA eligen “el camino de la polarización y no del acuerdo”

El diputado y presidente de la DC, Alberto Undurraga, se refirió este miércoles a las declaraciones del senador comunista, Daniel Núñez, quien durante la noche de este lunes llamó al gobierno a “convocar a la presión de la ciudadanía” para sacar adelante las reformas legislativas que impulsa el Ejecutivo.

Las palabras del legislador PC se dieron luego de señalar que debido al rompimiento del pacto de la mesa directiva, en el Senado actualmente hay un “quiebre brutal” que no permitirá avanzar en la agenda parlamentaria.

El llamado de Núñez fue respaldado por su partido y también por el FA. De hecho, el timonel de RD, Diego Vela, señaló durante este martes que “la acción social es lo único que va a permitir que avancemos, acompañado del diálogo y los espacios de construcción entre oposición y oficialismo”.

Sin embargo, desde la DC no compartieron esa postura. “Aquí hay dos almas, lo que hace el Partido Comunista y después el Frente Amplio es elegir el camino de la polarización, no el camino del acuerdo. Y eso es un error”, dijo el timonel DC en conversación con Radio Pauta.

“Los gobiernos deben avanzar construyendo acuerdos, construyendo mayoría en el Congreso, no arrinconándose en una posición de polarización. Entonces, la verdad que nosotros no compartimos este llamado del senador Núñez del Partido Comunista, que fue secundado por el Frente Amplio, creemos que eso es una muestra más de algo que hemos venido observando, que hay dos almas hoy día en el gobierno”, agregó.

De esa manera, fue consultado por su relación con el oficialismo. “Nosotros hemos tenido siempre sintonía con el Socialismo Democrático, con el Partido Socialista, con el PPD, con el Partido Liberal, con el Partido Radical, siempre hemos tenido una sintonía respecto a cómo abordar los desafíos del país”, respondió el diputado.

Bajo esa línea, agregó que “la otra alma del gobierno, que es el Partido Comunista y el Frente Amplio, tiene una mirada distinta, es que no solo no la compartimos, sino que es un error para un gobierno, porque los gobiernos no avanzan atrincherándose, los gobiernos avanzan logrando acuerdos, y al lograr acuerdos, por supuesto, tienen que ceder. Cedieron con nosotros en materia tributaria, si quieren seguir avanzando en esto, probablemente van a tener que ceder otras cosas también”, agregó.