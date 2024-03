Tras dichos del presidente del CDE sobre Jadue: Carmona acusa que hay “una orquestación” que afecta a los “liderazgos más representativos” del PC

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó este domingo al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, quien afirmó el miércoles que el organismo está evaluando la presentación de querellas contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en las cuales no descartó incluir el delito de cohecho.

“Ya hemos ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas y eso permite mirar que es un caso que va a tener seguramente novedades en el corto plazo”, dijo el presidente del CDE sobre el caso que involucra al actual jefe comunal de Recoleta.

Esto, en el marco de la indagatoria que lleva la Fiscalía -y en la cual Jadue ya declaró como imputado- por eventuales delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y lavado de activos, en las negociaciones realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades Farmacias Populares (Achifarp) con la empresa Best Quality SPA.

Bajo ese contexto, en conversación con Radio Nuevo Mundo, el timonel comunista declaró que le parece “lamentable” la afirmación que hizo Letelier. “El presidente en una formulación, que hace a título personal pasando por sobre el colectivo del consejo, especula en una posible situación. Si ese es el rigor de la autoridad, estamos sonados”, sentenció.

En ese sentido, complementó señalando que “esta autoridad que tiene bastantes vínculos con nosotros, no conmigo, ni con el PC, pero con nuestro gobierno, a pesar de que es autónomo por cierto, como ente tiene que tener obligadamente el rigor de una institución, que luego va a tomar posición y debe ser no cuestionada, pero aquí nosotros hacemos un cuestionamiento: A mí me parece una irresponsabilidad, un prejuicio de antemano el predisponer a la opinión pública en que la gestión de Daniel Jadue tiene consecuencias que bien valen hacerle un juicio en contra para que responda”.

En esa línea, añadió: “Yo he dicho desde el punto de vista político por el dominio que tengo del trabajo que se hace en ese municipio, podrán investigar y encontrar lo que sea porque aquí nadie esta negándose a una investigación que lleva bastante tiempo y no va a concluir esa investigación con ninguna situación dolosa que haya cometido Daniel Jadue en su condición de alcalde. Si eso es así, por mientras Daniel, y si hace falta, también el partido, tomaremos las medidas del punto de vista jurídico que obliguen a que las autoridades que tienen tales o cuales investiduras sean rigurosas en el ejercicio de sus tareas”.

“Es parte de una orquestación”

Además, en dicho espacio radial, el timonel oficialista acusó que “aquí lo que hay es ser parte de una campaña”, recordando que hace unos días el CDE descartó acciones legales en el caso Sierra Bella, el cual se transformó en foco de cuestionamientos y puso en entredicho a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).

“Perdóname que lo diga, pero cuando alguien especula, después tenga la razón o no, pero qué pasa si no la tiene como fue el caso de la campaña contra Irací (Hassler). El daño queda hecho y a pesar de esta formulación tiene que seguir explicando de que en Sierra Bella no hubo ninguna consumación de nada porque no se no se gastó un peso, así de simple”, dijo.

“Entonces es una parte de una orquestación, que cuando quieren debilitar a los comunistas también afecta a sus símbolos o sus liderazgos más representativos”, sentenció.

De esta manera, para finalizar, el presidente del PC sostuvo: “Tengo por tanto, por sus dichos, yo no lo conozco, la peor opinión de este presidente del Consejo de Defensa del Estado”.