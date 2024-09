Tras dichos por cifras de homicidios: UDI acusa a Tohá de estar en “campaña electoral” y pide su renuncia junto a la de Vergara y Monsalve

Los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre los 37 homicidios registrados desde el 16 de septiembre despertaron una ola de críticas por parte de la oposición, quienes la acusan de “normalizar” el número de asesinatos luego de que la titular de la cartera señaló que “como cantidad, es similar a la que hay los fines de semana”.

Estas críticas fueron intensificadas por la directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que desde su sede nacional emplazaron al Presidente Gabriel Boric a remover a las autoridades del Ministerio del Interior, junto al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

En concreto, el timonel de la tienda, Guillermo Ramírez, apuntó a la reciente cifra de fallecidos, además de los otros fines de semanas que han sido teñidos por un alto número de asesinatos.

Ante esta situación, señaló que “el culpable es uno solo: el gobierno. Frente a esta realidad estamos con un subsecretario de Prevención del Delito que no previene el delito, de una ministra y un subsecretario del interior que están en campaña, y el Presidente Boric decide irse a la ONU sin haber tomado ninguna medida previo a su viaje”.

“Nosotros pensamos que en cualquier gobierno normal, el equipo de seguridad se removería. Lamentablemente este no es un gobierno normal; el tema de seguridad no es prioritario”, indicó Ramírez.

En esa línea, añadió que las palabras de la ministra Tohá “al decir que eran cifras habituales revelaron que lamentablemente los chilenos tendríamos que esperar un cambio de gobierno para que haya una estrategia respecto al tema de seguridad”.

Ramírez remarcó que “el gobierno no está a la altura” y que “es dramático ver que cuando ocurre un acto de corrupción como el caso de Convenios bajo las narices del ministro de Vivienda, no remueve al ministro de Vivienda. Tenemos cifras récords que nunca habíamos visto en materia de salud en las listas de espera, y ahí está la ministra de Salud. Por primera vez en décadas hay niños que no tienen matrícula escolar y ahí está el ministro de Educación. Para el gobierno nunca nada es urgente y nunca nadie es responsable. En materia de seguridad eso se ve de manera muy nítida”.

Y zanjó que han perdido la esperanza de avanzar en la crisis de seguridad, por lo mismo, indicó que pedirían “la renuncia a todo el equipo de ministros, pero la verdad es que lo hacemos sabiendo de que el gobierno no va a hacer absolutamente nada. Para el gobierno esto es habitual, esto no es urgente”.