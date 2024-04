Tras recibir el apoyo de la UDI para ir por Santiago: Mario Desbordes (RN) afirma que candidaturas de Bellolio y Plá “no están zanjadas”

Esta jornada, desde la UDI entregaron su a Mario Desbordes (RN) para su postulación a la alcaldía de Santiago, donde la oposición busca desbancar a Irací Hassler (PC), en un gesto que se produce cuatro días después de que RN proclamara a Desbordes como la carta de Chile Vamos en esa comuna, lo que obligó a Sebastián Sichel a desistir de su postulación cuando estaba a punto de anunciarla.

Y hay quienes sostienen que, a cambio del apoyo a Desbordes, la UDI exigió apoyo al candidato a alcalde en Providencia, Jaime Bellolio, y a la postulante a gobernadora regional de la RM, Isabel Plá.

Esta noche, en entrevista con CNN, Desbordes fue consultado al respecto, específicamente si el pacto con el gremialismo fue apoyar las candidaturas de Bellolio y Plá.

Ante esto, el exministro respondió: “No, el problema del fin de semana es que la UDI quería que hubiera anuncios de varios candidatos de los tres partidos al mismo tiempo y no solo del candidato de RN -ahora de Chile Vamos- en la comuna de Santiago”.

Ante la insistencia de si estaría zanjada la candidatura de Jaime Bellolio en Providencia, indicó que “no, a mí me dijeron que no por lo menos. Me acaban de decir que no”.

Sobre si los exministros Nicolás y Cristián Monckeberg -nombres deslizados desde RN para la comuna- podrían seguir en carrera, Desbordes indicó que las directivas de los partidos “están en ese proceso ahora”.

Requerido sobre el nombre de la coalición para el Gobierno Regional Metropolitano, el exministro de Defensa bajo el mandato de Sebastián Piñera indicó que “están conversando. Están full reunión los tres secretarios generales”.

En este sentido, Desbordes fue consultado si le gustaría trabajar por la candidatura de Isabel Plá. “Renovación (Nacional) tiene a Rosa Oyarce, tenemos dos buenos nombres, y si es la Isa, yo feliz de trabajar por ella, lo mismo con la Rosa, son dos amigas mías, dos tremendas funcionarias y servidoras públicas. Yo quiero esperar a que Chile Vamos decida quién es la persona”.

La bajada de Sichel

En tanto, fue requerido sobre si es efectivo que en Chile Vamos pesó el hecho de que él tendría más apoyo en Republicanos que Sebastián Sichel (ind.) para finalmente decidirse sobre su candidatura.

En este sentido, Desbordes indicó que en las encuestas ambos presentaban cifras similares, que ambos se imponían a la candidatura de Hassler.

“Pesó que estemos empatados (en las encuestas). Si Sebastián hubiera estado disparado, por supuesto el candidato es él, eso no está en discusión”, indicó Desbordes.

“Era mejor mi candidatura, según criterio de Chile Vamos, y así me lo manifestaron los tres partidos, porque efectivamente puedo lograr un apoyo más transversal, probablemente”, agregó.

Finalmente, consultado sobre qué tan determinante fue Evelyn Matthei en que finalmente Chile Vamos se decidiera por su candidatura para Santiago, el exministro sostuvo que la actual alcaldesa de Providencia y posible carta presidencial de la coalición “estuvo de acuerdo con el criterio” de que él podría concitar el apoyo de Republicanos, especialmente luego de su trabajo por la candidatura presidencial de José Antonio Kast en la segunda vuelta de 2021.