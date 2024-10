Tras solicitud de la UDI a Fiscalía: Vallejo descarta omisión de denuncia de Boric en caso Monsalve

Desde el set de prensa de La Moneda, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, la tarde de este viernes realizó una vocería para abordar los puntos más críticos de la declaración del Presidente Gabriel Boric, horas antes, en el marco del caso del exsubsecretario Manuel Monsalve.

Este jueves, el médico socialista puso fin a su paso por la actual administración, luego de que se hizo público que existe una denuncia por presunta violación en su contra, ingresada al Ministerio Público el lunes 14 de octubre, y por la que existe un peritaje del Servicio Médico Legal (SML) en que se daría cuenta de lesiones.

La denunciante es una mujer mayor de edad, funcionaria de la repartición que Monsalve lideró hasta ayer. “He presentado mi renuncia, lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra”, dijo Monsalve en un punto de prensa para anunciar su renuncia.

La portavoz del Ejecutivo apuntó que “el día de hoy el Presidente, ustedes lo conocen, si hay algo que lo caracteriza, es su honestidad y transparencia. Le dedicó 55 minutos a los medios de comunicación para responder preguntas. Habló de cara al país y respondiendo toda pregunta que se le quiso hacer”.

Seguidamente, la secretaria de Estado se refirió a la solicitud de la UDI a la Fiscalía, para que cite a declarar al Mandatario, luego que en su vocería en Lampa Boric reconoció que se enteró de la denuncia el martes, lo que, según la colectividad opositora, podría ser constitutivo de una omisión de denuncia.

“La oposición o algunos sectores, y quiero referirme a esto con mucho respeto a esos miembros de la oposición, no se equivoquen. Han esgrimido, deslizado acusaciones graves contra el Presidente tras esta declaración”, expresó.

Y luego agregó: “Un conocimiento básico de nuestra legislación vigente señala que no hay omisión de denuncia cuando hay denuncias con investigaciones en curso. Y cuando el Presidente toma conocimiento de esta denuncia, el martes en la tarde y con los elementos expuestos por el exsubsecretario el martes en la noche, ya había una investigación en curso”.

“No ocupemos estos hechos que son delicados y sumamente graves para sacar provechos políticos que nosotros no vamos a aceptar.”, expresó Vallejo.

De acuerdo a la titular de la Segegob, en este caso el Ejecutivo ha actuado “de manera categórica y haciendo todo lo que nos corresponde hacer según la legislación que nosotros mismos hemos promovido con perspectiva de género y de la cual se ha referido en reiteradas oportunidades nuestra ministra de la mujer y equidad de género (Antonia Orellana).

Acceso a cámaras del hotel

Vallejo fue inquirida sobre otro de los puntos críticos de la vocería del Jefe de Estado, referente al acceso a las cámaras del hotel por parte de Monsalve.

“Esto no tiene que ver simplemente con lo que es exactamente denunciado, sino una investigación que está en curso y que en torno a esa investigación se pone el antecedente del acceso a las cámaras. Y por lo tanto, es la investigación la que está evidentemente recabando toda esta información”, planteó.

En esa misma línea, apuntó que “dado que esa información está a disposición de las policías, no hay ningún tipo de omisión de denuncia, porque insisto, no existe omisión de denuncia cuando hay investigaciones en curso”.

Para después profundizar: “Si es que el acceso a eso constituye o no, por parte del subsecretario, porque esto no es un acceso del Presidente, si por parte del subsecretario esa acción constituye o no un delito adicional, y eso es lo que es parte de la investigación en curso, porque es una investigación que se cursa a propósito de una denuncia de delito sexual, de abuso sexual y violación”.

“Si hay un antecedente de obstrucción sobre esa denuncia, evidentemente que es parte de la tarea de quienes investigan, no del Ejecutivo (...) pero quiero señalar que una cosa es, omisión de denuncia, que no existe cuando hay ya una investigación en curso, versus si es que la investigación en curso refleja que hay otro posible delito cometido por esta persona en cuestión, que hoy día más, como ciudadano y ya no como autoridad, se tiene y se está enfrentando a la justicia”, recalcó.