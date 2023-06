Tras suspensión de diputada Pérez (RD): UDI anuncia acciones judiciales y que desistirá de censura presentada contra mesa de la Cámara

Tras el anuncio de la diputada Catalina Pérez (RD) de dejar en suspensión su cargo en la vicepresidencia de la Cámara Baja ante la ofensiva opositora en su contra, desde la bancada UDI confirmaron que daban por “superada la censura” presentada en contra de la actual mesa directiva de la corporación, pero que trasladarán la disputa a “los tribunales de Justicia”.

La censura fue presentada a raíz de las acusaciones sobre un convenio celebrado entre una fundación representada legalmente por Daniel Andrade -pareja de la vicepresidenta de la testera, Catalina Pérez- y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, encabezada hasta ese entonces por un militante de Revolución Democrática (RD).

“Con la renuncia de la diputada Pérez, con la renuncia del Seremi, con la renuncia de su pareja; vamos a retirar la censura a la mesa, queremos ser claros, lo que nosotros queríamos era que se retirara de la mesa la diputada de RD, la expresidenta de RD y con esto damos por superada la censura. Ahora nosotros vamos a seguir en los tribunales de Justicia”, anunció el jefe de la bancada gremialista, el diputado Juan Antonio Coloma.

Tras decretar su suspensión del cargo, la extimonel de RD acusó un acto de “aprovechamiento político” y afirmó que tomó esta decisión para proteger el proyecto del oficialismo, tras las acusaciones sobre un convenio entre su pareja, Daniel Andrade, y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

“El daño que se me ha infringido no puedo permitir también se le infrinja también al oficialismo, tenemos un proyecto político y Congreso que cuidar (...) No vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza ni en esta ni en otras ocasiones”, sostuvo.

En tanto, desde la UDI insistieron que presentarán acciones judiciales en las próximas 24 horas para que se investiguen eventuales delitos como “fraude al fisco”.

“Vamos a llevar esto a sede judicial para poder investigar dónde están los $426 millones. Una cosa era la censura política que queda subsanada con la renuncia de Catalina Pérez a la Cámara, pero otra cosa es la arista Judicial, que hoy día tuvo un reconocimiento por parte del ministro de Vivienda de conflictos de interés. Acá puede haber eventualmente fraude al fisco, son parte de los temas que se tienen que investigar en tribunales, por eso dentro de las próximas 24 horas nosotros presentaremos estas acciones judiciales para que sean los tribunales los que tengan que investigar”, enfatizó el diputado Coloma.

La noticia fue publicada por un medio regional de Antofagasta, en el que se detallaban los convenios de la Seremi de Vivienda de la región -encabezada, hasta ese entonces, por el militante de (RD) Carlos Contreras- con la fundación Democracia Viva por $ 426 millones, cuyo representante legal es el también militante RD Daniel Andrade. Hasta hoy, el también ingeniero civil y exdirigente estudiantil se desempeñaba como asesor de la Subsecretaría de Defensa. Durante esta tarde hizo efectiva su renuncia a la repartición.