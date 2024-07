UDI emplaza a Boric a desmarcarse de dichos de Winter que muestran “un absoluto desprecio del FA por personas de escasos recursos”

Bajo el marco de la discusión de la reforma electoral para las elecciones en dos días, el diputado Gonzalo Winter (FA) criticó una de las medidas contenidas dentro del proyecto, la cual busca multar a quienes no voten en los comicios de octubre próximo.

En una sesión de la Cámara de Diputados, el frenteamplista en una intervención preguntó: ¿Quiénes son los que no votan? A los que quieren obligar, forzar, a ir a votar, son los pobres, por eso es que este proyecto es antipobres. Es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirle la pensión”.

En esa línea, manifestó que “están diciendo que no votan por flojos. Me van a disculpar, pero si uno va a las cinco y media de la mañana desde Visviri hasta Puerto Williams son justamente los pobres los que se levantan más temprano a trabajar. Por lo tanto en este país los pobres no son flojos, ese no es el problema y lo grave no es que no voten, lo es que no quieran votar”.

Dichas declaraciones han generado críticas desde la oposición. Sin ir más lejos, esta jornada, desde la bancada de diputados UDI son varias las voces que han salido a reprochar al frenteamplista.

De hecho, el jefe y subjefe de esa bancada, Gustavo Benavente y Marco Antonio Sulantay, respectivamente, emplazaron al Presidente Gabriel Boric a desmarcarse de los dichos de Winter, debido a que son parte del mismo partido, el Frente Amplio.

Los parlamentarios gremialistas calificaron como “arrogantes” y “degradantes” las declaraciones del diputado FA. Además de ello, señalaron que “las palabras del diputado Gonzalo Winter no vienen más que a retratar, en cuerpo y alma, el absoluto desprecio que el Frente Amplio siempre ha tenido con las personas de más escasos recursos, a quienes suelen utilizar para defender sus propuestas refundacionales, pero a la primera oportunidad que tienen llegan y los menosprecian, tal como lo acaban de hacer”.

“Sin embargo, más allá de lo que señaló el diputado Winter, que no nos sorprende viniendo de él, lo más importante es que sea el Presidente Boric quien se desmarque de estas declaraciones y manifieste, de considerarlo así, su absoluto y total rechazo a este verdadero desprecio”, agregaron.

Asimismo, su par, el diputado Henry Leal señaló que “el Presidente Boric siempre ha sostenido que el voto obligatorio beneficia a las personas de escasos recursos porque son los que menos concurren a votar, pero qué dirá ahora el presidente cuando uno de sus diputados más cercanos, el diputado Winter, sostiene que esto es una oposición que atenta contra los pobres. Hacemos un emplazamiento al Presidente de la República para que alinee su coalición”.

Por último, el diputado Felipe Donoso dijo que “lo que hace el diputado Winter es absoluto desprecio a los más pobres de Chile. La gente pobre, la gente trabajadora, les interesa mucho el devenir democrático del país. Son las personas que más concurren a votar. Los adultos mayores son los que más concurren a votar porque les interesa que hayan buenas políticas públicas. El diputado Winter ya está inventando argumentos para no aprobar el voto obligatorio, porque les conviene, porque están sacando los números pequeños de cómo subsistir en números parlamentarios, de cómo reelegir a esos alcaldes que lo han hecho mal y que le hacen un daño a sus comunas”.