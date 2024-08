“Un compromiso ético y transparente”: Desbordes y Maltés invitan a los candidatos a elecciones municipales a realizarse test de drogas

Este lunes, los candidatos por la alcaldía de Santiago y La Pintana, Mario Desbordes y Pablo Maltés respectivamente, se reunieron para hacer un llamado a todos los candidatos que participarán en las elecciones municipales de octubre a realizarse voluntariamente un test de drogas.

Maltés y Desbordes hicieron la cita en la confitería Torres del Centro Cultural Palacio de La Moneda, donde abordaron la iniciativa que tiene como objetivo fortalecer la probidad y la confianza ciudadana en el ejercicio de la función pública.

Junto con ello, los candidatos destacaron la importancia de enfrentar el narcotráfico y el consumo de drogas. Además, subrayaron la necesidad de demostrar un compromiso ético y transparente, asegurando que los aspirantes a cargos públicos deben ser los primeros en dar el ejemplo.

En esa línea Desbordes afirmó que la iniciativa es para “dar cuenta a la ciudadanía de que no tenemos ningún vínculo con el narcotráfico, que no somos consumidores, que no tenemos problemas para ejercer cargos públicos”. Pablo Maltés concordó con su par señalando que “la ciudadanía merece saber que quienes aspiran a ocupar cargos de relevancia no tienen vínculos con el consumo de sustancias ilícitas”.

Asimismo, el candidato por la alcaldía de Santiago enfatizó que “el test antidrogas debe convertirse en un estándar dentro de la política chilena, una muestra tangible de que los candidatos y las autoridades en ejercicio, están dispuestos a rendir cuentas de manera total y absoluta”.

Al culminar el encuentro tanto Maltés como Desbordes se comprometieron para hacer público el resultado del test de drogas en los próximos días.