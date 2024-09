“Una excusa barata” y “una decisión dolorosa”: reacciones en el Congreso ante la renuncia de Chadwick a la USS

Tras la renuncia presentada por Andrés Chadwick a la junta directiva de la Universidad San Sebastián, distintos actores políticos han reaccionado ante el hecho y las razones que dio el exministro a dimitir a su cargo.

Fue cerca de las 17.00 horas de este miércoles que Chadwick compartió un comunicado: “Con la misma convicción asumí la presidencia de la junta directiva en junio de este año y a la que he presentado en el día de hoy mi renuncia”.

Y continúa: “Debido a las acciones judiciales que he iniciado me resulta incompatible -a mi juicio- continuar ejerciendo mi cargo. He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto”, señala en referencia a la querella que este martes había comunicado que emprendería en contra de parlamentarios oficialistas.

“Una excusa barata”

Las reacciones ante la salida del exministro de la USS no se hicieron esperar. Desde el oficialismo, parlamentarios han expresado que su renuncia es “una excusa barata”, “un acto de cobardía” y que “debe dejar esta estrategia comunicacional”.

El diputado Marcos Ilabaca (PS) afirmó que “sabe muy bien que él es una persona de interés en una investigación criminal mucho más profunda”. Y respecto a las razones esgrimidas por Chadwick, el parlamentario señaló que “esta excusa que él entrega respecto a que se quiere dedicar con más fuerza para perseguir esta injuria que algunos parlamentarios le han desarrollado, es una excusa barata”.

Por su parte la diputada Emilia Schneider (FA), presidenta de la comisión de Educación, sostuvo que la dimisión “no se entiende y me parece un acto de cobardía”.

“Andrés Chadwick no tiene que renunciar y esconderse, tiene que venir a dar la cara a la justicia y a todas las instituciones como el Congreso que hemos requerido de su presencia y se ha negado sistemáticamente”, aseveró.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) también cuestionó la salida del exministro: “Si él es tan inocente como dice, como dice Chile Vamos, como dice la UDI, que es alguien que sólo era el amigo del señor Hermosilla, ¿por qué está renunciando a su rol en la Universidad San Sebastián? ¿Se estará adelantando alguna situación?”.

Junto con ello, los parlamentarios hicieron un llamado al exsecretario de Estado, emplazando a que “dé la cara, sea responsable. Dé cuenta de la tremenda trayectoria política en la cual usted se ha caracterizado y enfrente la justicia como corresponde”, expresó el diputado Ilabaca.

“Es una decisión dolorosa, pero necesaria”

Desde la oposición, el diputado Jorge Alessandri (UDI) afirmó que la salida de Chadwick de la USS es “evidentemente dolorosa porque él ha sido un aporte en la universidad, pero la entiendo como una forma de salir a defenderse sin la carga de este trabajo, de la presidencia del consejo de la universidad”

“Andrés Chadwick siento que toma una decisión dolorosa, pero necesaria para poder defenderse, para poder ejercer las querellas que va a presentar contra los diputados que lo han calumniado, para poder asistir diariamente a la Fiscalía y a los tribunales para defender su honra”, agregó.

El diputado Eduardo Durán (RN) indicó que espera “que él (Chadwick) pueda aclarar a la ciudadanía los alcances que puedan involucrarlo en esta situación, porque aquí, como lo he dicho, aquí y en todas partes, aquí y en todos los casos, nadie está por sobre la ley en Chile”.

Añadiendo que: “Yo no tengo antecedentes certeros de las acusaciones en contra del exministro Chadwick, pero si así son, yo espero que sean responsables, que se dirijan y se pongan en el lugar que corresponden”.