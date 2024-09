Andrés Chadwick renuncia a la presidencia de la junta directiva de la U. San Sebastián

Ciento cuatro días después de haber asumido la presidencia de la junta directiva de la Universidad San Sebastián tras el fallecimiento de su antecesor Luis Cordero, este miércoles el exministro del Interior, Andrés Chadwick, renunció al cargo.

La salida del exsecretario de Estado se da a pocas horas de que se conociera el millonario sueldo que percibía Marcela Cubillos cuando era docente de la institución y semanas después de que el 10 de septiembre la Comisión para el Mercado Financiero reconociera que el exministro intercedió por STF Capital, empresa de los Sauer, investigados por posibles delitos financieros.

“Creo y comparto los principios y valores en los cuales se funda el proyecto educativo de la Universidad San Sebastián, es por esto que en esta casa de estudios fue en donde quise hacer vivo mi compromiso con la sociedad y el bien común”, comienza el escrito con el que comunicó su adiós, el que luego contextualiza su quéhacer académico dentro de la casa de estudios. “Con la misma convicción asumí la presidencia de la junta directiva en junio de este año y a la que he presentado en el día de hoy mi renuncia”, dice luego.

Y continúa: “Debido a las acciones judiciales que he iniciado me resulta incompatible -a mi juicio- continuar ejerciendo mi cargo. He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto”, señala en referencia a la querella que este martes había comunicado que emprendería en contra de parlamentarios oficialistas.

“Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injurias. Por lo mismo, no quiero que mis actividades particulares interfieran en la labor que día a día realiza la universidad en la formación de profesionales que aportan al desarrollo del país”, añade el exsecretario de Estado, quien luego agradece “la confianza depositada en mí en estos años en que he sido parte de la USS”.