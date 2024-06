Muere Luis Cordero Barrera, fundador de la UDI y presidente de la USS

A los 72 años, esta tarde falleció Luis Cordero Barrera, uno de los fundadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y actual presidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián.

La noticia fue confirmada por su círculo cercano, quienes lo visitaron hasta sus últimas horas de vida en la Clínica de la Universidad de los Andes. Según informaron, su fallecimiento se debió a un cáncer que padecía hace meses y que se agudizó a principios de este año.

En 1983, Cordero se convirtió en uno de los fundadores de la UDI, siendo considerado uno de los principales artífices del éxito de la tienda gremialista en poblaciones. Uno de los momentos clave de la trayectoria de Cordero fue cuando conoció a Jaime Guzmán, a quien acompañó en su cruzada por los colegios católicos en contra de la Teología de la Liberación.

Según su propio relato, publicado en la Revista Capital, Cordero quedó “deslumbrado por su personalidad” y desde entonces forjaron una profunda amistad.

Asimismo, Cordero fue un consejero histórico de Pablo Longueira, exsenador y exministro de Economía durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y admirador del ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, a quien tildó una vez de “autoridad moral”. A lo largo de su vida, generó estrechos lazos con importantes figuras del gremialismo, como el ex alcalde de Santiago y ex senador Carlos Bombal y el ex ministro de Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick. Éste último ingresó a la USS en 2020, tras dejar el segundo gobierno de Sebastián Piñera, como decano de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, cargo que sigue ocupando actualmente.

En 2007, Cordero -que había sido prorrector de la Universidad Andrés Bello- adquirió la Universidad San Sebastián, junto con Andrés Navarro y Alejandro Pérez. Desde entonces, presidió la junta directiva de la institución, consolidando su influencia en el ámbito educativo.

En 2008, Cordero renunció a la UDI, criticando que el partido había perdido de vista los objetivos para los cuales fue creado: ser un partido popular y de inspiración cristiana. A pesar de su alejamiento formal, su influencia dentro del partido permaneció vigente, pues mantuvo el contacto con varios de sus fundadores.

El estado de salud de Cordero mostró signos de deterioro desde principios de año, lo que llevó a su hospitalización. A pesar de los esfuerzos médicos, su condición se agravó, culminando en su fallecimiento.

Se espera que en las próximas horas la Universidad San Sebastián realice una declaración oficial.