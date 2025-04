“Una señal confusa”: Undurraga (DC) explica por qué no asistió a reunión con expresidenta Bachelet

“Sí, yo fui invitado”, aseveró el candidato presidencial de la Democracia Cristiana (DC), diputado Alberto Undurraga, refiriéndose a la reunión que a la que no asistió durante la tarde de este lunes con la expresidenta Michelle Bachelet y los seis aspirantes del oficialismo con miras a una eventual primaria de la centroizquierda.

La cita se llevó a cabo al mediodía en la sede de la fundación de la exmandataria, Horizonte Ciudadano, en la comuna de Ñuñoa, donde llegaron las exministras Carolina Tohá (PPD) y Jeannette Jara (PC), además de la senadora Paulina Vodanovic (PS), y los diputados Gonzalo Winter (FA), Jaime Mulet (FRVS) y Vlado Mirosevic (PL).

El objetivo de la conversación, de acuerdo a quienes participaron de la instancia, giró en torno a un tema: la unidad del sector.

Bajo este contexto, el diputado Undurraga dio a conocer por qué no participó en el cónclave, aludiendo a razones de agenda -por tener compromisos en las ciudades de Concepción y Valparaíso durante la jornada-, y motivos “de fondo”

¿Por qué no estuvo?

Al respecto, el parlamentario decé explicó en Tolerancia Cero de CNN Chile que “cuando nosotros hemos decidido ya que no vamos a ir a una primaria con el oficialismo en su conjunto, la reunión en sí misma ya habría sido una señal confusa”.

“Nosotros, la verdad que tenemos una convicción de que las primarias deben ser entre quienes tienen proximidad de propósito, proximidad estratégica y cuando eso no es así no es honesto con la ciudadanía participar en esa primaria. Dado eso, es que por esa razón de fondo no parecía del todo conveniente estar, más allá del aprecio y admiración que uno tiene por la Presidenta Bachelet”, argumentó.

Cabe señalar que la semana pasada, la tienda falangista había manifestado su negativa a pactar con el Partido Comunista y el Frente Amplio, y en su defecto se planteó la idea de realizar primarias con el Socialismo Democrático. Sin embargo, dicha propuesta estaría lejos de concretarse.

BACHELET CANDIDATOS OFICIALISMO

El abanderado de la DC dijo que, incluso si hubiera estado en Santiago, tampoco habría asistido a la cita con Bachelet. “Es lo más probable que no hubiera ido también, porque la señal era confusa”, dijo.

La idea de avanzar directamente a primera vuelta, en caso de quedar fuera de las primarias, no ha caído bien en algunos sectores del partido, cuyas voces como la del jefe de bancada, el vicepresidente de la Cámara y algunos senadores se han inclinado por apoyar la idea de elecciones internas con los otros candidatos de la centroizquierda.

No hay consenso con el PC

Ante tal escenario, Undurraga admitió que no teme que la colectividad convoque a una junta para modificar dicho acuerdo, aseverando que existiría consenso en no unir fuerzas con el Partido Comunista.

“Las bases, los electores de la Democracia Cristiana ¿van a votar para Presidente de la República por alguien del Partido Comunista? Y decimos con toda franqueza que no, eso no va a pasar y eso es honesto decirlo”, declaró.

Sumado a ello, complementó su argumento señalando que “al momento de ser honesto uno dice ¿sabe qué? no podemos participar de una primaria, porque si existe la posibilidad de que gane alguien que no después no va a apoyar y no es honesto estar en eso”.

Pese a ello, no descartó que pudiese existir algún tipo de convergencia en el futuro, dependiendo de cuáles sean los resultados, enfatizando que “para eso son las segundas vueltas”.

“Nosotros hemos sido bien claros en eso y esto se explica más por el sentido común. Ahora, ¿por qué? Hay diferencias significativas”, concluyó.