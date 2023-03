Uriarte contradice dichos de Vodanovic sobre estar en desacuerdo con la salida del extitular del MOP

Este lunes, la ministra Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, descartó haber estado en contra de la salida del ahora exministro de Obras Públicas (MOP), Juan Carlos García, tras las declaraciones de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

La timonel del PS le transmitió al presidente interino del PL, Juan Carlos Urzúa, su molestia por la determinación del Mandatario.

“La verdad es que creo que es una mala decisión del gobierno. La Ana Lya (Uriarte, ministra Segpres) también está muy en contra, ella tampoco supo en su momento. También hay problemas ahí”, fueron sus palabras en una conversación captada por T13.

Al respecto, la titular de la Segpres aseguró que le manifestó a Vodanovic que desconocía el “diseño” del gabinete.

“Las decisiones respecto del gabinete las tomó el Presidente de la República y yo desconocía la conformación del nuevo gabinete”, afirmó desde La Moneda.

Al ser consultada por las palabras de la timonel del PS quien aseguró que estaría en contra de la decisión de sacar a García del MOP, Uriarte lo descartó. “No, en lo absoluto. Lo que ocurre, no sé cómo se expresó sinceramente, yo no estaba ahí, pero lo que yo le manifesté a la presidenta del PS (...) es que yo no participé en este diseño y no participé en la decisión concretamente del tema del Partido Liberal”.

La decisión del Presidente Gabriel Boric de sacar de su gabinete al único ministro militante del Partido Liberal generó tensión dentro de la alianza de gobierno. Tanto así, que el líder de la tienda, Patricio Morales renunció a la colectividad.

Por otra parte, el ahora extitular del MOP abordó su salida en entrevista con LT Domingo y aseguró que no estaba contemplada en el diseño original del cambio de gabinete que el Mandatario había determinado en un principio.

“La decisión de cambiarme surgió de última hora, si no me equivoco, a las 12 o 13 de la tarde. No antes. Corresponde a decisiones que son exclusivas del Presidente de generar equilibrios de partidos, de género, una serie de variables que son importantes y que en este caso tomó la decisión de abordar con mi salida”, afirmó.