“Va a jugar un rol central en la campaña”: Gabriel Boric se reunirá este viernes con Izkia Siches, tras su renuncia al Colmed para apoyarlo

“Hoy siento que todo es clarísimo, que miro la cara de mi hija y sé lo que debo hacer”.

Estas fueron las palabras elegidas por Izkia Siches para comunicar este jueves su renuncia a la presidencia del Colegio Médico (Colmed) y apoyar la campaña presidencial del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Un gesto que fue valorado por el parlamentario frenteamplista, quien calificó como “emocionante” la decisión de la profesional de la salud. Y comunicó que este viernes se reunirá con ella para ver cómo puede ayudar en la campaña, pero adelantó que será “un rol central”.

La decisión de Siches se da en medio del proceso de reestructuración interna del comando del diputado, en donde se busca reordenar el equipo que trabajará con la mano derecha del magallánico, Giorgio Jackson (RD). La idea, según dieron a conocer fuentes de la campaña a La Tercera PM, es que la doctora lidere junto al parlamentario RD este grupo político que estará conformado por Miguel Crispi (RD), Gonzalo Winter (CS), Camila Rojas (Comunes), Camila Vallejo (PC) y Alejandra Sepúlveda (FRVS).

Todo esto de cara al balotaje del próximo 19 de diciembre frente al abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

“Voy a colaborar con el gobierno de Gabriel Boric, donde él me destine, en la misión que él crea que soy más útil para este país. Mi compromiso hoy día es con la candidatura, pero también con el gobierno de Gabriel Boric”, sostuvo Siches durante su despedida del Colmed.

Es así como esta tarde el abanderado de Apruebo Dignidad se refirió a esta determinación: “Izkia ha hecho un gesto que nos ha emocionado a todos. Ella decía que cuando miraba a los ojos de su hija, sabía lo que tenía que hacer. Y ese compromiso y ese sacrificio es algo que yo agradezco profundamente y tenemos que retribuirlo abriendo los comandos”.

En ese sentido Boric aseguró que “Izkia va a jugar un rol central, nos vamos a juntar mañana (viernes) a conversar y va a jugar un rol central en la campaña. Carlos Montes también. Ayer tuvimos una buena reunión con Carlos. Él tiene un trabajo de años en lo territorial, muy reconocido en particular en esta región. Y no solo él, Alejandra Sepúlveda”.

Apoyo de la fundación de Michelle Bachelet: “Hay mucho que aprender de esos procesos”

Durante esta mañana, en tanto, hubo otro gesto hacia Boric. La Fundación Horizonte Ciudadano -creada en 2018 por la expresidenta Michelle Bachelet- le brindó su apoyo y se pusieron a disposición de su candidatura.

Comunicación que se da a días de que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos visite Chile para pasar Navidad y Año Nuevo junto a su familia y se espera que en esta ocasión aterrice antes del balotaje.

Aunque, según ha señalado la propia expresidenta, por su alto cargo internacional tendría restricciones para referirse a materias de la continencia nacional, hay expectación sobre la posibilidad de que realice algún tipo de gesto al frenteamplista.

Sobre el gesto de la Fundación, el abanderado de Apruebo Dignidad indicó que “es un honor recibir todos estos apoyos que han surgido en estos días. Los recibimos con humildad y responsabilidad”.

“Leí la carta de la fundación y sin lugar a dudas hay mucho que aprender de esos procesos. Estamos construyendo sobre quienes estuvieron antes que nosotros. Y con sus aciertos y errores tenemos una conversación que tener y mucho que aprender. Me alegro muchísimo del apoyo de la fundación”, agregó.

Mientras que sobre la posibilidad de que la exmandataria haga un gesto a su campaña durante su estadía en Chile, Boric indicó que “respeto mucho su rol institucional. No me corresponde pronunciarme sobre lo que ella debe o no hacer. No estamos en tiempos de andar pauteando a ninguna mujer”.