Vallejo aborda polémica de Cubillos y responde a críticas de la exministra de Educación contra el gobierno

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó la mañana de este lunes la situación que enfrenta la candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos (Ind.-exUDI), quien se posicionó en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer que recibía un sueldo de $17 millones brutos mensuales en la Universidad San Sebastián (USS) por impartir clases y dirigir investigaciones que presuntamente no habría realizado.

Desde La Moneda, tras ser consultada al respecto, la secretaria de Estado sostuvo que en este caso, hay hasta ahora, tres instancias de investigación. Una es la del Ministerio Público, otra es de la Superintendencia de Educación, “que estableció un plazo para la Universidad San Sebastián de poder responder sobre la justificación de dicha remuneración”, y la tercera, es la que se desarrolla el Parlamento, que son las llamadas comisiones investigadoras”.

En ese sentido, señaló que desde el Ejecutivo lo que pueden decir es que “frente a los casos de corrupción, o posibles casos de corrupción, siempre se requiere la mayor claridad y transparencia (...) y que todas estas líneas de investigación puedan avanzar conforme a nuestra legislación, porque son casos que han sido no solamente públicos, sino que de máxima preocupación ciudadana”.

Lo anterior, “porque ponen entre dicho no solo la probidad, sino que en el caso de la Universidad San Sebastián, si es que los recursos que están llegando, se están entregando para financiar a personas, académicos, son realmente utilizados para la fin pública que la ley establece, que es la función educativa”.

Críticas de Cubillos al gobierno

Durante la vocería, la ministra Vallejo también fue requerida por un reproche de la extitular de Educación. “Presidente Gabriel Boric, de nada sirve anunciar más carabineros en la calle si los tiene atados de manos por falta de respaldo, y mantiene en su cargo a ministra Carolina Tohá, que acaba de descabezar a Carabineros”, se lee en una publicación de X de Cubillos.

Al respecto, Vallejo dijo que “en periodos eleccionarios es recurrente y seguirá siendo recurrente que se critique al gobierno de turno por ABC motivo. Lo que sí nosotros queremos señalar es que en materia de seguridad requerimos la máxima unidad, acuerdo, colaboración y esto se traduce en acciones y no, ya lo hemos visto en otras oportunidades que no ha servido, en cuñas o discursos altisonantes, porque eso no tiene como efecto concreto el avanzar en la agenda de seguridad”.