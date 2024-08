Vallejo afirma que postura del gobierno por Venezuela tiene respaldo de “todos los partidos oficialistas”, pese a “reflexiones particulares”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la situación que enfrenta Venezuela, a propósito de los cuestionamientos a la legitimidad de las elecciones presidenciales en ese país.

Tras la proclamación del triunfo de Nicolás Maduro, algunas naciones han reprochado el proceso electoral, acusando que se trata de un “fraude”. Bajo ese marco, Maduro solicitó expulsar al personal diplomático chileno y de otros seis países latinoamericanos de territorio venezolano.

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric ha marcado que Chile no reconocerá ni validará ese “proclamado triunfo” hasta que “no esté verificado por organismos internacionales independientes”.

Así las cosas, en su habitual vocería de los lunes, la secretaria de Estado fue consultada por la postura del gobierno sobre el régimen de Maduro. En ese sentido, señaló que en marzo, el Mandatario ya marcó que Venezuela es un “gobierno con derivas autoritarias. Y lo que hecho el canciller (Alberto van Klaveren) es que en ese contexto ha reforzado esa línea porque se ha agudizado ese problema”.

Venezuelan President Nicolas Maduro speaks during a march amid the disputed presidential election, in Caracas, Venezuela August 3, 2024. REUTERS/Maxwell Briceno

Con respecto a los resultados de los comicios presidenciales, Vallejo reiteró que “con la falta de transparencia que aún tenemos presente en el resultado del proceso electoral recientemente realizado en el país vecino (...) mientras no tengamos, validados, verificados y transparentados los resultados en los términos que el propio gobierno de Chile y otros gobiernos, entidades de la región han determinado como requisitos, la verdad es que no se puede ratificar ningún resultado”.

En ese sentido, requerida sobre si no les complica que el PC no defienda al gobierno por la manera en que Venezuela se ha referido a Chile, considerando que Maduro acusó que nuestro país promovió un “golpe de Estado ciber-fascista” en Venezuela.

Bajo ese marco, Vallejo respondió: “Obviamente nosotros no podemos caer en esas provocaciones, sobre todo con acusaciones que no tienen ninguna validez ni fundamento. Y no es primera vez que la escuchamos, lamentablemente de palabras del propio mandatario del país vecino”.

En segundo lugar, señaló que “lo importante aquí para el gobierno es que todos los partidos, sin distinción alguna, todos los partidos oficialistas respaldan, respetan y apoyan la definición y la posición de gobierno, independientemente de miradas o reflexiones políticas particulares que puedan tener”.

“Y mientras se respete y se valide la posición oficial de gobierno, que es el que maneja las relaciones internacionales y la política internacional, nosotros entendemos que aquí evidentemente contamos con un respaldo de todo el oficialismo y es lo que esperamos evidentemente”, agregó.