Vallejo dice que “sería muy irresponsable” si anuncio de proyecto de aborto legal afecta discusión legislativa por reformas

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, abordó la mañana de este lunes la controversia que generó el anuncio del Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública sobre un proyecto de aborto legal.

En su discurso de su rendición a la nación el sábado en el Congreso Nacional, el Mandatario no solo buscó instalar la idea de que en su gestión el país ha retomado el crecimiento, la estabilidad y mejorado la seguridad, sino que también hizo guiños a su sector.

Uno de ellos fue el anuncio de una propuesta de aborto legal que se ingresará en diciembre, y que rápidamente hizo reaccionar a la derecha y a la DC.

De hecho, en entrevista con La Tercera el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, reconoció que la jugada de Boric, a su juicio, pone en duda la intención de La Moneda por conseguir acuerdos en temas tan sensibles como la reforma previsional y el pacto fiscal.

“Cuando decides que tu tema central sea el aborto, de alguna manera tratas de provocar a tu adversario, y renuncias a llegar a acuerdos en los temas que realmente importan. Eso es peligroso y sería una muy mala noticia para Chile. Espero que no y voy a empujar en sentido contrario. Pero también constato que no es la primera vez que la izquierda usa el aborto para polarizar”, afirmó.

Valparaiso, 01 de junio de 2024 El presidente de la Republica Gabriel Boric realiza su Cuenta Publica Presidencial 2024 en el salon plenario del Congreso Nacional. Andres Pina/Aton Chile

En entrevista con Radio Pauta, la portavoz del Ejecutivo le restó dramatismo al anuncio y abogó por la responsabilidad de la oposición para mantener la discusión legislativa en relación a las reformas.

“No creo que la oposición llegue a paralizar el Congreso solo por una diferencia con el gobierno. Porque sería muy irresponsable y no creo, independientemente de que hay sectores más radicales, pero no me imagino a todo Chile Vamos paralizando el trabajo legislativo solo porque no les gusta el anuncio sobre aborto legal. Creo que sería como demasiado irresponsable”, dijo.

De acuerdo a Vallejo, “estaríamos el peor de los mundos si Chile se estancara por un tema de diferencia. No creo que eso vaya a pasar en nuestro país”.

“Creo que si pasara sería porque la oposición decide no hacerlo, pero no creo. Yo creo que la comisión va a seguir, el pacto fiscal va a seguir avanzando, la discusión sobre reformas de pensiones también”, expresó.

La secretaria de Estado apuntó que en el país ha habido diferencias en otras materias, pero que se han logrado canalizar de alguna manera. “Hemos tenido procesos constitucionales, hemos tenido acuerdos de distinto tipo y bien transversales para poder darle un marco de debate a los temas que son discordantes, que generan diferencias”.

Valparaiso, 01 de junio de 2024 La ministra secretaria general de Gobierno Camila Vallejos asiste a la Cuenta Publica presidencial en el salon plenario del Congreso Nacional. Andres Pina/Aton Chile

“Entonces, yo no veo que se deseche, por ejemplo, la posibilidad de aumentar las pensiones de los jubilados porque el gobierno dice, dialoguemos sobre aborto. No veo tampoco que la oposición deseche la posibilidad de avanzar en el fast track de seguridad porque tiene una diferencia en materia de aborto. Creo que puede ser como una reacción, no les gusta (...) pero la verdad es que no veo el conjunto de la oposición llegando a ese límite para poner en riesgo otras urgencias y prioridades de la gente”, cerró.