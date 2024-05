Vallejo evita polemizar tras dichos de Monsalve contra militantes PC que se manifestaron a favor de Daniel Jadue

“No voy a calificar las declaraciones del subsecretario (Manuel Monsalve)”.

Esa fue la respuesta que entregó este jueves la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo (PC), al ser inquirida por los dichos de la autoridad de Interior -la jornada de ayer miércoles- sobre las muestras de apoyo de militantes del Partido Comunista al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, previo al inicio de su formalización en el Centro de Justicia.

Esto, en el marco de la investigación que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte lleva adelante en contra del jefe comunal por los presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que fue liderada por el exabanderado presidencial.

Al ser consultado por las manifestaciones en favor de Jadue, Monsalve dijo: “Para que haya democracia la justicia tiene que ser autónoma, y la política tiene que ayudar a que la justicia sea autónoma. La justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras”.

De hecho, esta mañana el timonel del PC, Lautaro Carmona, señaló: “(Las declaraciones) no contribuyen en lo absoluto (...) descalificar a esas personas que fueron de muy temprano, que hacen otras cosas, que trabajan, que son personas que tienen compromiso con la izquierda de ‘barrista’, es una descalificación un poquito gratuita que no me parece que corresponda a una autoridad de gobierno porque entra a tallar en un tema que tiene complejidad”.

Santiago, 29 mayo 2024. El Alcalde de Recoleta Daniel jadue se retira del Cengtro de Justicia luego del primer dia de formalizacion. Marcelo Hernandez/Aton Chie

En diálogo con Radio ADN, Vallejo fue menos drástica en sus dichos que el subsecretario del Interior. “Nuestra posición como gobierno es que las instituciones funcionen y que además funcionen con la mayor rigurosidad para que la ciudadanía pueda finalmente tener tranquilidad de que frente a hechos irregulares o de posibles delitos, se juzgue con las pruebas sobre la mesa y se establezcan responsabilidades penales o no cuando las haya”.

Sin embargo, la secretaria de Estado matizó su respuesta al señalar que “esto es legítimo en democracia”, aunque apuntó que “lo sí necesitamos es que sea sin violencia, con tranquilidad, que evitemos hechos que terminen, además, distrayendo de lo que es el fin último: que cada persona pueda tener su legítima defensa, como también los fiscales trabajar en lo que la Constitución y las leyes le mandatan, para hacer un trabajo de persecución a la altura de lo que Chile espera”.

Santiago, 29 mayo 2024. El Alcalde de Recoleta Daniel jadue se retira del Cengtro de Justicia luego del primer dia de formalizacion. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Y luego agregó: “Nosotros lo que hemos dicho es que necesitamos que estos procesos avancen para que la institucionalidad avance como corresponde y que sean lo más tranquilos posible, independientes de las legítimas defensas que los sectores hagan de sus liderazgos, de sus representantes involucrados en las formalizaciones”.