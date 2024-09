Vallejo evita referirse a posible AC de republicanos contra Tohá: “Sería estar perdiendo tiempo por especulaciones”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, abordó este lunes la eventual acusación constitucional del Partido Republicano en contra de su par de Interior -y por estos días vicepresidenta- Carolina Tohá.

El viernes, la colectividad fundada por José Antonio Kast y liderada actualmente por Arturo Squella -luego que Ricardo Yáñez presentara su renuncia como general director de Carabineros- dio un ultimátum al gobierno, advirtiendo a través de un comunicado que si en 72 horas Tohá y los subsecretarios de esa cartera no renuncian a sus cargos, los diputados presentarán este lunes un libelo acusatorio contra la titular de Interior.

Inquirida por esta advertencia en su habitual vocería de los lunes, Vallejo optó por no referirse a la posible AC en contra de la jefa de gabinete.

“Nosotros no podemos pronunciarnos todavía en particular sobre un anuncio, si todavía no está concretado, materializado, si todavía no sabemos si cuenta con las firmas, los apoyos. Porque sería estar permanentemente perdiendo tiempo, por simplemente especulaciones o anuncios que no se concretan”, recalcó.

Respecto a si al Ejecutivo le preocupa que se puedan extremar posiciones a favor de la acusación constitucional por la cercanía con las elecciones municipales y regionales del 26 y 27 de octubre, la secretaria de Estado respondió:

“Independientemente de este caso en particular, es de “perogrullo” que frente a momentos electorales se acrecienten cierto tipo de acciones o críticas de lado y lado”.

En ese sentido, apuntó que el llamado del Presidente Gabriel Boric ha sido poner el foco en los acuerdos, en el trabajo conjunto y en la coordinación de todas las instituciones en materia de seguridad, “porque finalmente para combatir un crimen que está siendo organizado y que es un crimen que busca evidentemente las debilidades institucionales, los desacuerdos de las diferencias, es que requerimos con mayor razón, más acuerdos, más coordinación entre las instituciones del Estado para enfrentarlo, y no las divisiones”.