Vallejo por prisión preventiva contra Luis Hermosilla: “Esta es una señal política importante. No hay superpoderosos”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió a la medida cautelar decretada en contra de los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos en el marco del caso Audio.

Tras cinco extensas jornadas de formalización, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó este martes la medida cautelar de prisión preventiva para la abogada María Leonarda Villalobos Mütter y el penalista Luis Edgardo Hermosilla Osorio, formalizados por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

Bajo ese marco, desde el Senado, la ministra Vallejo lideró un punto de prensa. Ahí, siguió la línea de lo que marcó el Presidente Gabriel Boric horas antes, quien valoró que “los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”.

Siguiendo esa senda, la portavoz del Ejecutivo sostuvo que “los antecedentes que se han conocido por todos y todas en el marco de las audiencias, y entregados particularmente por la Fiscalía, son tan graves para nuestra democracia, que no es una sorpresa que se haya decretado por parte de la magistratura su prisión preventiva”.

En esa línea, agregó: “Efectivamente esto es una señal política, y lo ha dicho el Presidente de la República, que es muy importante, porque frente a los delitos de cuello y corbata que involucran redes poderosas, la ciudadanía tiende a creer, lamentablemente, que no va a haber justicia, por el nivel de poder que manejan, y aquí la justicia ha demostrado lo contrario, y eso es bueno”.

“Es bueno que no se discrimine por cuna, o por poder adquisitivo, o por poder fáctico. Es bueno que se dé una señal de cierta ecuanimidad frente a delitos, que independientemente de la procedencia, tienen que tener los mismos estándares, y las mismas sanciones, o las mismas medidas cautelares”, complementó.

Para profundizar, Vallejo remarcó que “esto es un avance importante, es una señal política importante. No hay superpoderosos. A todos se les debe aplicar la misma rigurosidad de la ley, frente a posibles delitos, en este caso, de corrupción”.

Mención a Andrés Chadwick

Durante el punto de prensa, la ministra fue consultada sobre la mención del exministro del Interior del segundo mandato de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick (UDI), en una de las audiencias de formalización. En concreto, la fiscal Lorena Parra nombró al exsecretario de Estado al sostener que parte de la defensa del exministro, cuando enfrentó una acusación constitucional a fines de 2019, fue pagada con recursos del factoring Factop.

Ante la interrogante, Vallejo respondió: “No nos corresponde como Poder Ejecutivo ningún tipo de llamado y presión al Poder Judicial”.

En esa línea, agregó que “efectivamente en el caso Hermosilla se ha hecho mención a varios personeros, uno de los más importantes efectivamente es el exministro Chadwick y además con ciertos antecedentes que ha aportado el propio Ministerio Público de Funciones en el marco del trabajo como asesor para el exgobierno del presidente Sebastián Piñera”.

Para cerrar, la ministra reiteró que al gobierno no le corresponde decir lo que tenga que hacer el Poder Judicial, pero que esperan que “simplemente haya justicia, que no haya impunidad y que aquí se garantice que el que tenga que caer independientemente de su nivel de poder o sus redes, tiene que caer. No hay ningún tipo de privilegios por posición política, por poder, por nivel económico, ni nada por el estilo”.