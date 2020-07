Van Rysselberghe explica razones para enviar al tribunal supremo a diputados que aprobaron retiro del 10% de AFP: “Están avalando un camino que deteriora la institucionalidad”

Esta mañana, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe se refirió a la decisión de enviar a los diputados que apoyaron el retiro del 10% al Tribunal Supremo del partido.

“Nosotros, dentro de los estatutos, tenemos establecido que somos un partido que defiende la democracia y que, por lo mismo, combate cualquier forma de populismo”, aseguró en Duna en Punto de Radio Duna.

Agregó que “estamos convencido que el populismo debilita la democracia (...) están avalando un camino que deteriora la institucionalidad”.

“Nosotros, en relación a los diputados, ellos se automarginaron del proyecto político (...) por eso la comisión política entregó los antecedentes al tribunal supremo”, adicionó.

En tanto, la timonel de la UDI no se mostró partidaria de un cambio de gabinete: “Yo creo que esto fue un traspié importante. Pero con la gravedad de lo que está sucediendo, no me parece que sea el momento de un cambio de gabinete”.

“Lo que sí, un cambio de actitud (...) como coalición, no podemos ponernos de rodillas a la izquierda. No pasa por un cambio de gabinete. Tenemos que legislar desde nuestras convicciones”, sintetizó.