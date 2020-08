Van Rysselberghe: “Puedo no votar porque creo que es un despropósito hacer un plebiscito en estas condiciones”

“Yo no voy a votar por el Apruebo, a diferencia de Longueira. Puedo no votar porque creo que es un despropósito hacer un plebiscito en estas condiciones”, dijo este lunes la senadora y presidente de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, en relación al referéndum del 25 de octubre.

En el programa Hablemos en Off de Radio Duna, la parlamentaria abordó los dichos de Pablo Longueira, quien sostuvo que votará a favor de elaborar una nueva Constitución, que se postularía como integrante en la Convención Constitucional y también a la presidencia de la UDI.

Longueira explicó en El Mercurio que, entre los argumentos para votar Apruebo, está el que “le vamos a aguar la fiesta a la izquierda no democrática. No le vamos seguir el juego a los violentistas. Si todos votamos apruebo, será una gran noche de unidad”.

“Nosotros tomamos la decisión de estar por el Rechazo en un consejo general hecho en enero y fue una decisión colectiva, esa es la decisión de la UDI. Para cambiar esa postura tiene que ser a través del mismo procedimiento. Sin embargo, no tenemos problemas que él pueda exponer su postura”, respondió Van Rysselberghe.

Sin embargo, la timonel gremialista reforzó que la elección de octubre tiene “serios vicios de legitimidad” debido a la situación sanitaria que atraviesa el país a raíz del Covid-19.

Y añadió que la elección debiera ser participativa e informada, pero que “ninguna de esas cosas probablemente se va a dar: no va a ser informada porque no hay posibilidad de hacer campaña y lo más probable es que sea poco participativa por las condiciones de salud”.

En esa línea, aseguró que “puedo no votar porque creo que es un despropósito hacer un plebiscito en estas condiciones. Puedo llegar a esa conclusión. No he tomado ninguna decisión al respecto, estoy trabajando por el Rechazo”.

“Lo que yo sé es que no voy a votar Apruebo, pero sí comparto con Pablo (Longueira) de que tenemos que reclutar los mejores constituyentes”, agregó.

En relación a la posibilidad de suspender la elección si es que las condiciones sanitarias no están dadas ese día, reiteró que para hacerlo debe haber un “acuerdo político transversal”. Sin embargo, dijo no creer que “haya agua en la piscina” para generar ese entendimiento.