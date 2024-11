Vicepresidente de la Cámara reprocha arremetida de ministra Orellana, pero asegura que “no corresponde” la presentación de una AC en su contra

En una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), abordó la jornada de este lunes los dichos de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), en los que apuntó a los parlamentarios de tener un “doble estándar” al permanecer en silencio ante denuncias de abuso y acoso sexual contra legisladores.

“Se nos acusa de doble estándar, cuando los hechos de la gestión del ministerio muestran todo lo contrario. Sí podríamos hablar del estándar de quienes, teniendo a un compañero de trabajo imputado por abuso sexual infantil reiterado, no han dicho una palabra... No se dijo nada, tampoco en esta sala, que me acusa de tener doble estándar, cuando un diputado, vulnerando el secreto de sumario, se defendió de una acusación de acoso sexual también entregando la identidad de la denunciante”.

Esas fueron las palabras, el martes de la semana pasada, de Orellana en una sesión especial de la Cámara para abordar las actuaciones del gobierno ante la denuncia por violación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve.

Sus declaraciones -en que la secretaria de Estado hizo referencia a los legisladores independientes Francisco Pulgar y Enrique Lee- cayeron muy mal en el Congreso.

Bajo este marco, el vicepresidente de la Corporación sostuvo que “fue desmedido y gratuito ese comentario de la ministra de la Mujer, porque la Cámara de Diputados y Diputadas activa de inmediato los protocolos frente a este tipo de hechos”.

Vicepresidente de la Cámara en Desde la Redacción de La Tercera

“Y yo hice una pregunta además muy concreta. ¿La moneda tiene un protocolo frente a este tipo de abusos?¿La moneda activó un protocolo? No lo sabemos. Sería bueno que lo explicase. Entonces, a mí me parece gratuito, cuando se hacen esos comentarios, cuando hemos tenido una situación que ha involucrado a diputados, se han activado de inmediato los protocolos que existen y que están normados al interior de la Cámara”, agregó.

Para profundizar en su postura, el falangista aseguró que sus palabras generaron “mucha molestia”, y no solo en la mesa directiva de la Cámara Baja, sino que de la Corporación en general.

“Creo que la ministra, en vez de ayudar a resolver un problema, y a dejar resuelto ese problema y acotado, simplemente amplió el problema, porque después los diputados, y sobre todo el diputado Lee, hizo uso de una de las herramientas que entrega el reglamento, ¿no es cierto?, que es de reponer su honra, el artículo 33 de nuestro reglamento, y la verdad es que las expresiones que utilizó fueron muy duras en contra de la ministra”, añadió.

Dicho eso, el diputado decé atribuyó los dichos de Orellana a una “falta de oficio político”. En ese sentido, argumentó: “Tú no resuelves un problema o no te ayudas a resolver un problema generándote otro, eso que es como tan evidente, tan de sentido común, no ocurrió”.

Bajo esa línea, dijo que en caso de que exista una interpelación a la ministra “o si a algún sector político se le ocurriera presentar una AC contra la ministra va a estar aquí buena parte del germen de esa situación, que yo espero que no ocurra”.

En ese sentido, tras ser consultado directamente sobre el posible escenario de la presentación de un libelo acusatorio contra la titular de la Mujer, Aedo contestó que “no corresponde, no apoyo eso. Yo creo que ella se equivocó. Independiente de la molestia de lo que estábamos hablando anteriormente. Yo no puedo apoyar una acusación constitucional por la molestia personal que algo me produce, tiene que ser algo fundado”.