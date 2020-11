Víctor Pérez ante el Senado: “Soy absolutamente inocente de los cargos que aquí se me imputan y que no tienen ningún fundamento”

“Este es mi último discurso en la sala del Senado y lo hago con la frente en alto y diciéndole a todos, mirándolos a los ojos, que soy absolutamente inocente de los cargos que aquí se me imputan, que reitero que no tiene ningún fundamento”.

Con estas palabras el exministro del Interior, Víctor Pérez, cerró su intervención en el hemiciclo del Senado para defenderse de la acusación constitucional que tiene que ser votada esta jornada por dicha corporación.

Fue un discurso de cerca de 40 minutos, dónde el exministro enfatizó en su inocencia, pero también habló de otros temas, como el rol que ejerció en el Plebiscito, el paro de camioneros, la crisis en Carabineros y su renuncia al cargo.

Es así como Pérez dio inicio a sus palabras recordando todos su años de trabajo como exsenador, cargo que mantuvo hasta que el Presidente Sebastián Piñera lo convocó para asumir como su jefe de gabinete, así como también destacó la forma en que ejerció mientras fue parlamentario.

“No puedo dejar de iniciar mis palabras en este Senado de la República del cual formé parte durante 14 años, 4 meses y 17 días, porque esa experiencia durante todo este tiempo fue fundamental para poder ejercer un cargo de la naturaleza como lo fue ser ministro del Interior”, indicó.

Agregó que "creo que durante todo el tiempo que fui senador demostré a través del diálogo, el debate, de la conversación, de enfrentamiento de ideas, mi absoluta convicción de que es a través de la política, el entendimiento que tenemos las distintas fuerzas políticas, la posibilidad de que nuestro país supere sus problemas y dificultades. No entiendo otra forma de gobernar que no sea ocupando las raíces y fundamentos democráticos para poder llevar adelante todas y cada una de esas políticas”, indicó Pérez.

Posterior a eso dio paso mencionar una de sus primeras misiones como ministro: el plebiscito del 25 de octubre.

“Cuando asumí el día 28 tenía 87 días para construir un plebiscito, como lo definió el Presidente, seguro, participativo y transparente", dijo.

"Quiero recordar aquí que muchos sectores políticos planteaban las dificultades de que se ejecutara el plebiscito, planteaban los problemas que iba a tener ese plebiscito, generaban incertidumbre sobre la violencia que se podía generar en esa fecha. Y, por lo tanto, el trabajo fue arduo, arduo para incorporar a todos a las decisiones que nos llevaron a un plebiscito que debiera enorgullecer al país. Y ese no es un mérito solo del gobierno, de quien fuera ministro del Interior, sino que de todos”, añadió.

“Si yo fuese una persona que en el ejercicio de mi cargo discriminaba, favorecía a unos para perjudicar a otros, ¿hubiera sido posible llevar adelante un plebiscito de estas características y en las condiciones en que se llevó? En que todos pudieron expresar solo con las dificultades de las pandemia, pudieron expresar sus opiniones, manifestarse y organizarse”, complementó el exjefe de gabinete.

Después abordó el paro de camioneros, que es uno de los temas que se abordan en la acusación que la oposición presentó en su contra.

“Aquí se ha hablado mucho, gran retórica de los daños que produjo este paro de camioneros, sin ninguna prueba concreta. Sin que nadie haya podido recibir remedios, comprobado. Sin que una ambulancia no haya podido pasar y llegar al hospital, no hay ningún dato. Sin que un supermercado no haya podido recibir los alimentos, ni un dato. El 2015 nadie pudo entrar a la RM a lo menos durante 18 horas”, señaló.

También tuvo palabras para el rol de Carabineros en las protestas sociales y la modernización que durante los poco más de tres meses que estuvo a cargo de Interior, intentó llevar a cabo.

“No hay gobierno que haya enfrentado este tema, sino este gobierno (Carabineros). El gobierno anterior vio ante sus propios ojos la Operación Huracán. ¿Qué era? Falsear pruebas para involucrar personas y detenerlas, mostrarle al Ministerio Público y tribunales pruebas falsas para lograr prisiones preventivas o condenas. ¿Qué mayor violación de los DD.HH. que esa? Ningún sancionado, ninguno. Ni un sumario. Absolutamente nada”, aseguró Pérez.

“Aquí como ministro del Interior, en los 98 días que estuve, ejercí sin ningún ánimo de discriminación, con mucha prudencia, pero también con mucha decisión para impulsar algo considero fundamental, Carabineros de Chile es una institución a mi juicio esencial para el orden democrático del país, pero tiene que estar preparada para ello”, agregó.

Renuncia: “No es para evadir responsabilidad”

En la parte final de su intervención, Pérez abordó su renuncia al cargo, la cual se dio luego de que la Cámara de Diputados declarase admisible la acusación constitucional en su contra.

“Yo entendí, y tengo la más absoluta convicción y así se lo transmití al Presidente de la república, que un gobierno no puede estar más de 10 días sin un ministro del Interior”, indicó.

Agregó que la decisión de dejar el cargo "no es para evadir ninguna responsabilidad. Toda mi vida he asumido mis responsabilidades. Por eso me he sometido durante seis veces al escrutinio popular”.

“Mi decisión de renunciar tiene un concepto político, no de cruzar responsabilidades para otro lado”, cerró.