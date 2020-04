Vocera Karla Rubilar: “Como Gobierno, no tenemos contemplado que un contexto así, económico, podría impedir la realización del plebiscito”

Esta mañana, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, aseguró que en que el Gobierno no tiene considerado, por contexto económico, estudiar una modificación a la fecha del plebiscito del próximo 25 de octubre.

“La verdad es que nosotros, como Gobierno, no tenemos contemplado que un contexto así, económico, podría impedir la realización del plebiscito”, aseguró en el programa hablemos en Off de Radio Duna.

“Sí da un contexto al respecto de cómo uno enfrentaría el plebiscito en octubre, bajo qué contexto nacional y cómo podría tener implicancias sobre el resultado de este plebiscito. Implicancias sobre el resultado de ese plebiscito. Pero otra cosa así como impedir... el análisis que hemos hecho dentro de las discusiones dentro del comité político siempre ha sido -no solamente par el plebiscito, sino para todo lo que es el retorno a la normalidad- el tema sanitario. Y aspiramos a que en noviembre estemos en mejores condiciones”, agregó.

Twitter

Por otra parte, se refirió al cierre de la cuenta de Twitter del ministro Jaime Mañalich, quien tomo dicha decisión tras recibir amenazas.

En este sentido, explicó que según la Contraloría “no tenemos atribución de bloquear a usuarios cuando ocupamos las redes personales para entregar información”.

Sin embargo, expresó que “quiero ser bien honesta: no tengo ninguna intención de desbloquear a personas que me amenazan, que filtran datos personales, direciones personales (...) (siendo ministra) he bloqueado solamente amenazas e insultos de grueso calibre”.

“No he bloqueado a nadie que opine diferente o que haya planteado una opinión diferente al gobierno”, aseveró.