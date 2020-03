Vocera llama "a la calma” por coronavirus y dice que “somos un país robusto en materia de enfrentar epidemias”

La ministra vocera de gobierno, Karla Rubilar, llamó “a la calma” a la ciudadanía por la llegada del coronavirus a Chile con un primer caso positivo ayer en Talca y hoy con la confirmación de una segunda persona contagiada en la citada ciudad.

La secretaria de Estado aseguró que “es muy importante informarse bien respecto de lo que está ocurriendo respecto de la epidemia del coronavirus”.

“Nuestro país ha activado toda la red epidemiológica. Nosotros somos un país robusto en materia de enfrentar epidemias, así lo hemos hecho con epidemias anteriores como el cólera, como la gripe porcina, y hemos podido ir enfrentando con nuestros expertos y equipos de salud las distintas epidemias que hemos enfrentado en el país”, agregó.

La vocera aseguró, en esa línea que “nuestro llamado como gobierno es a la calma; estamos encima de este primer caso de coronavirus y todos aquellos contactos que hayan tenido. Los estamos ubicando”.

“Es muy relevante que la ciudadanía se informe por canales oficiales y no haga eco de mitos al respecto de la transmisión del virus. El virus, por ejemplo, no se transmite por cartas, no se transmite por encomiendas. Es muy importante que uno lave sus manos, tome medidas de higiene, no se acerque a personas con enfermedades respiratorias”, concluyó.