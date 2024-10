Vodanovic, Galilea y Rincón entre los firmantes: senadores presentan acuerdo para reconocer triunfo de Edmundo González en Venezuela

Son 38 los senadores firmantes de un proyecto de acuerdo para que la Cámara Alta reconozca el triunfo de Edmundo González en las cuestionadas elecciones de Venezuela, entre ellos, la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic; su par de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea; la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, entre otros.

En la iniciativa, liderada por el vicepresidente del Senado, Matías Walker, plantean que la resolución fue adoptada “en virtud del firme compromiso con el respeto a las instituciones, el derecho internacional y, sobre todo, al debido proceso (electoral)”.

Asimismo, remarcan que es urgente que el autoproclamado gobernante, Nicolás Maduro, no continúe al mando para evitar que siga “cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que hasta la fecha persisten”.

Por la misma razón, los legisladores considera que su detención resulta “esencial para garantizar que no interfiera ni obstruya las investigaciones y actuaciones de la Corte, dado que su posición de poder como jefe de Estado le otorga la capacidad de influir negativamente en el proceso judicial”.

Pese a que la mayoría de los parlamentarios adhirió el acuerdo, los senadores Juan Castro (PSC), Luz Ebensperger (UDI), Fabiola Campillai (Ind.), Juan Ignacio Latorre (FA), Javier Macaya (UDI), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC), Paulina Núñez (RN), Yasna Provoste (DC), Jorge Soria (Ind.) y Esteban Velásquez, optaron por no firmar el escrito.

Las elecciones venezolanas son uno de los temas que genera controversia transversalmente en el mundo político, aunque el Presidente Gabriel Boric condenó el “fraude electoral” de Maduro, no reconoce el triunfo de González, postura que reiteró esta última semana tras su discurso ante las Naciones Unidas. A raíz de este planteamiento, el Mandatario ha sido emplazado por la oposición a reconocer la victoria del opositor.

Sin embargo, el Mandatario sostiene firme que no va a “dar un título que en la práctica no se tiene. En Chile y el mundo se aprendió de la experiencia que existió con esta suerte de figura de presidente encargado que se le dio a Juan Guaidó, no tuvo ningún resultado positivo para Venezuela”.