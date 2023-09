Vodanovic (PS) y reunión con la UDI y RN por proceso constitucional: “Les fui a pedir que tomemos la voluntad política de encauzar esto”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió este miércoles a la reservada reunión que mantuvo el lunes con los timoneles de la UDI y RN, Javier Macaya y Rodrigo Galilea, respectivamente, en torno al proceso constitucional.

El encuentro se produjo cerca de las 18.00 horas, en la oficina del senador y presidente del gremialismo, en la que además estuvieron presentes los expertos Máximo Pavez (UDI) y Juan José Ossa (RN).

La cita se dio en uno de los momentos más complejos del Consejo Constitucional, luego de que la encuesta Cadem mostrara que un 59% se decanta por la opción “En contra” y solo un 21% por el “A favor” y cuando parte sustantiva de la propuesta ya está votada por el pleno.

Sobre la reunión con los líderes de ambas colectividades de Chile Vamos, Vodanovic dijo en entrevista con Radio Concierto: “Fue un café que nos tomamos en la oficina de Macaya, estábamos en el Senado, nos juntamos a conversar”.

“Yo les fui a pedir que tomemos la voluntad política de encauzar esto y darle viabilidad, porque así como está la Constitución o el proceso, actualmente no lo veo viable”, reveló la senadora socialista. “La Constitución tiene que obedecer a la voluntad general de la nación y eso es difícil con un sector que no se ha abierto a dialogar. Ha llegado el momento de que todos paridos flexibilicemos esto y conversemos”, añadió.

Sobre el rol de los partidos, insistió: “Podría ser mucho más fácil para nosotros restarnos, pero por la importancia que tiene para Chile una nueva Constitución queremos jugárnosla hasta el último momento”.

La parlamentaria dijo que “desde el Partido Socialista hemos estado en constante diálogo con los consejeros”, agregando que “me importa mucho qué es lo que están poniendo en la Constitución, no es que los partidos no hemos estado en diálogo, sí lo que ha ocurrido hasta ahora es que la negociación artículo a artículo no ha dado los resultados que se esperan”.

En ese sentido, apuntó que “esto solo se va a arreglar si hay voluntad política. No quiero una Constitución socialista, comunista, o del Frente Amplio, quiero una Constitución para Chile, y la única forma de que este proceso prospere es que se integren a las minorías en la redacción, no solo en el veto”.

Consultada sobre la posibilidad de que la propuesta constitucional fracase, Vodanovic manifestó que “hacer todo el proceso para terminar sin un texto que proponer sería como mínimo bochornoso. A partir de lo que ocurra en diciembre veremos lo que hay que hacer”.