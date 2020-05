Ward por conceptos proyectados en edificio Telefónica: “Si se enmarca en la libertad de expresión y se hace con respeto, no tengo ningún problema”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, se refirió a la proyección de una serie de conceptos como “Hambre”, “Solidaridad” o “Humanidad” que han realizado distintas organizaciones en la fachada del edificio Telefónica durante las últimas semanas.

Las intervenciones partieron la noche del lunes cuando la palabra “Hambre” fue expuesta en una de las caras del inmueble, horas después de que se registraran protestas en la comuna de El Bosque en que los vecinos denunciaron falta de alimentos. Ésta fue atribuida al colectivo artístico Delight Lab que realizó acciones similares durante el estallido social.

Luego, durante la jornada del martes, integrantes del instituto Res Pública proyectaron los conceptos “Solidaridad y Humanidad” y explicaron que con esto buscaban enviar un “mensaje positivo” a la ciudadanía.

Consultado sobre este tema por Radio Universo, la autoridad sostuvo que “creo en la libertad de expresión y creo en el respeto entre las personas. Si hay libertad de expresión - se enmarca dentro de lo que está establecido dentro de nuestro ordenamiento jurídico- y no se transgrede ninguna ley por su puesto que uno no tiene más que comprender que eso forma parte de nuestro ordenamiento”.

Sin embargo, el ministro sostuvo que este tipo de acciones tienen que “hacerse con respeto".

"No sé si en este caso en particular -no tengo ningún antecedente adicional, vi las imágenes por Twitter- no sé si hay autorización, no tengo antecedentes. Pero, si se enmarca dentro del principio que está consagrado en nuestra Constitución que es la libertad de expresión, no se transgrede ningún ordenamiento jurídico y se hace con respeto no tengo ningún problema”, comentó la autoridad.

Ward insistió que se deben considerar estos aspectos “porque también puede haber un tema de propiedad privada involucrada”.

Diputado RN pide investigación

Ayer, el diputado Diego Schalper llamó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a la Fiscalía de Chile investigar por la proyección de la palabra “Hambre”.

“Separemos: una cosa es la legítima angustia de algunas familias; y otra es la evidente y coordinada instrumentalización que quieren hacer algunos pocos”, sostuvo el parlamentario RN.