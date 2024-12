Ximena Ossandón por definición presidencial de Matthei en Chile Vamos: “Tener un candidato no te inhabilita para permitir primarias”

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, la diputada Ximena Ossandón (RN) abordó la definición de Chile Vamos sobre la figura que los representará en las próximas elecciones presidenciales. En concreto, se refirió a la eventual candidatura de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), si bien reconoció que es la carta con más posibilidades, precisó que “tener un candidato no te inhabilita para poder permitir o bloquear primarias, nosotros al menos en la mesa estamos dispuestos a que existan primarias, ojalá lo más ampliamente posible”.

La jefa de la bancada de diputados de Renovació Nacional planteó que le “gustaría escuchar a Matthei” y precisó: “Insisto, si nosotros la llegamos a proclamar un candidato en un consejo general, no quiere decir que no vamos a estar abiertos también para tener primarias, eso hay que dejarlo sumamente claro. Es un ejercicio democrático, que si bien tiene sus dificultades, cuando tú realmente crees bien en la democracia, esa cosa se termina, y si tú pierdes tienes que apoyar al candidato”.

En ese sentido, llamó a los republicanos y al Partido Social Cristiano (PSC) a medirse junto a Chile Vamos en las primarias.

“Nos encantaría que republicanos, que ya ha dicho que no, pero si pudieran evaluar cómo les fue en las últimas elecciones, cómo han ido de alguna forma descendiendo, sobre todo después del último fallido del tema constituyente, saber que es muy importante ir unidos, que en estas últimas elecciones perdimos por lo menos tres gobernaciones, perdimos muchos alcaldes, perdimos muchos concejales, justamente por este afán. Lo mejor es siempre la unidad, entonces estamos haciendo esfuerzo importante para conversar también con Social Cristiano, para que vayamos lo más unidos posible”, sostuvo

Y agregó: “Mientras más unidos mejor nos va. Esta cosa de mostrarse un sector muy separado, y que en el fondo al final mi contrincante no es el que está en la vereda del frente, sino el que va al lado mío. Eso es muy desgastante cuando uno está en una campaña política”.