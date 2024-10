Ximena Ossandón profundiza las razones de frustrada acusación constitucional contra Presidente Boric

“Es importante hacer una autocrítica, en el sentido de que efectivamente lo teníamos que haber sociabilizado tal vez con nuestros aliados de coalición”. Con estas palabras, la diputada, jefa de la bancada de Renovación Nacional (RN) y vicepresidenta del partido, Ximena Ossandón, se refirió este martes al fallido intento de acusar constitucionalmente al Presidente Gabriel Boric.

En ese sentido, admitió, en entrevista con CNN Chile, que la acción presentada ayer lunes no fue comunicada al resto del partido, argumentando que era una “atribución propia de los diputados”.

“Justamente nosotros no lo comunicamos. Algo lo conversamos, pero no lo comunicamos en su totalidad porque la decisión de hacer la acusación constitucional fue una decisión que tomó la bancada, los 14, 15 o 16 diputados que estaban presentes el día de ayer. Esa fue una decisión colectiva, así se hace. Y efectivamente, en Renovación Nacional, estas cosas con la mesa se dificultan, ¿por qué? Porque existen dos senadores que son miembros de la mesa y es por eso que en el fondo esa comunicación queda más bien inhabilitada. ¿Por qué tendríamos que estar avisándole a la secretaria del partido un instrumento que es netamente propio de los diputados…?”, aseguró.

Pese a ello, la parlamentaria se defendió ante las diversas críticas surgidas tanto del oficialismo como de su propio sector.

“Cuando el ministro Elizalde dice que no existía fundamento jurídico, él ni siquiera leyó el documento que hoy día nosotros le presentamos al presidente de RN, quien cambió su tono y se dio cuenta que efectivamente existía fundamento jurídico para una acusación constitucional”, dijo.

En torno a la falta de apoyo por parte del diputado Andrés Longton (RN), Ossandón reprochó que “no estuvo ayer, no vino al Congreso y él no estuvo en esta reunión. Hubiera sido un tremendo aporte si él hubiera dado su posición en ese minuto y no después de que ha pasado la tormenta”.

30 Septiembre 2024 Parlamentarios de Renovacion Nacional anuncian Acusacion Constitucional contra el Presidente Gabriel Boric . FOTO: DEDVI MISSENE

La diputada defendió los fundamentos que llevaron al anuncio de la referida acción, aseverando que “esto no fue hecho a tontas y a locas, y lo curioso es que se habla como de las reacciones, de los roces, de las cosas, cuando lo más importante, lo que nosotros estábamos dirigiendo justamente la acusación constitucional para representar la situación que están viviendo miles de familias en Chile con el tema de la seguridad”.

Asimismo, criticó que la acusación constitucional contra el Presidente Boric fuera calificada como una “cortina de humo”, y que pretendía desviar las investigaciones por corrupción que apuntan contra personeros de la oposición y sus eventuales vínculos con el Caso Audio y el abogado Luis Hermosilla.

“Jamás ha estado en nosotros hacer una acusación de este tipo con esos fines, porque sería absolutamente de locos. La situación de seguridad que al menos en lo personal y lo que pudieron expresar todos los diputados hoy día era muy compleja y yo creo que estamos llegando a un borde, y si bien hoy día el Presidente de la República no es el causante de todo, pero hoy día él tiene la manilla y tiene todas las facultades constitucionales para hacer uso, para hacer nombramientos y para hacer cambios”, agregó.

“Estamos haciendo un mea culpa, me parece que somos seres humanos, tal vez no era el minuto político para hacerlo, pero no quiere decir que no tuviera los fundamentos y no quiere decir que es la realidad que hoy día se está viviendo”, sentenció.