¿Ximena Rincón a la Presidencia? diputado Calisto dice que la senadora cumple “con todas las condiciones”

La mañana de este martes, el diputado Miguel Ángel Calisto, abordó la eventual candidatura presidencial de Ximena Rincón, la senadora y fundadora del partido en el que milita, Demócratas.

En Desde la Redacción de La Tercera, el legislador abordó las recientes declaraciones la senadora Rincón, quien afirmó estar dispuesta a ser candidata presidencial y representar a su colectividad en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2025.

“Demócratas ya definió que irá a la primera vuelta presidencial y si el partido me pide liderar ese desafío, lo voy a hacer”. Confirmando así su voluntad de optar a La Moneda, para lo cual disputaría, en primera instancia, con Evelyn Matthei (UDI) y José Antonio Kast (Republicanos)”, dijo la senadora en El Mercurio.

Bajo este marco, Calisto aseguró que Rincón “cumple con todas las condiciones” para unirse a la carrera por La Moneda.

9 SEPTIEMBRE 2024 EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL CALISTO. FOTO: DEDVI MISSENE

“Ella tiene la experiencia suficiente para poder liderar este proceso. Creo que es la líder natural que tiene Demócratas, una de las fundadoras del partido, fue exministra de Estado, fue candidata presidencial, ha sido senadora, por lo tanto yo creo que tiene todas las condiciones para poder liderar la Presidencia de Chile”.

En esa línea, agregó que “es importante porque el partido no puede dejar de tener posición en el debate nacional, sobre todo si queremos diferenciarnos de la izquierda y la derecha, sobre todo si queremos fortalecer el político, y sobre todo que nuestras ideas que representamos estén presentes en el plan de gobierno de quien finalmente el partido posteriormente, digamos, con quien se converse prácticamente”.

“Entonces yo creo que es súper importante que el partido lidere esta conversación. Además, porque yo creo que en algún minuto se hablaba de que nosotros fuéramos en una primaria con Chile Vamos (...) y ese hecho, finalmente lo que hemos visto es que la derecha tiene sus propios problemas”, agregó.

“Hoy día el problema de la derecha no somos nosotros, el problema de la derecha es Republicanos, y evidentemente yo creo que uno no puede estar en un cumpleaños donde no es invitado. Nosotros tenemos que seguir con nuestro proyecto”, complementó.

Para profundizar en esa portura, Calisto dijo que “evidentemente” no se siente representado con Republicanos, ni tampoco con el Partido Comunista y el Frente Amplio”.