Ximena Rincón emplaza a Rojas Vade a “renunciar a la Convención” y asegura que proyecto para proveer su reemplazo está en tabla para este miércoles

hace 9 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Ximena Rincón. Foto: AgenciaUno

Esta mañana, el convencional Rodrigo Rojas Vade, anunció que "si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional". Al respecto, se refirió la presidenta del Senado señalando que "creo que a esta altura que él vuelva a la Convención Constitucional, una persona que le mintió, no solo a sus pares sino que todo al país, y a sus electores, es algo que daña el prestigio de un órgano".