“Yo tampoco voy a pasar a cosas más graves”: La frase que tensionó la exposición de Acción Republicana en la Comisión de DD.HH. de la Convención

Un final tenso tuvo la participación de Acción Republicana en la Comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional.

Todo partió durante la exposición de José Carlos Meza, director ejecutivo del organismo liderado por José Antonio Kast, quien acudió este viernes a ser parte de las audiencias públicas de la instancia.

Una presentación que era esperada a raíz de todo el debate y polémica que generó la propuesta de, bajo el criterio de “no negacionismo”, no escuchar a la Fundación Jaime Guzmán, Cuide Chile y a la citada Acción Republicana. Idea que finalmente fue desechada el lunes cuando se acordó no vetar a ninguna de las instituciones que pidió audiencia.

La tensión subió cuando en el espacio de preguntas, la convencional Carolina Videla le reprochó a Meza “publicaciones” que éste habría realizado previamente sobre los argumentos de que en su minuto dio el PC para aprobar que se excluyera a Jorge Arancibia de la instancia.

“Cuando usted señala que hago una intervención, convencional del PC, respecto de la presencia de Jorge Arancibia, ‘siendo incapaz de individualizar una actitud negacionista’, yo relaté extensamente lo que negaba el convencional Arancibia. ‘La comunista Videla cree suficiente emplear un lenguaje vago para censurar al Republicano Arancibia, claramente en los regímenes comunistas bastan los deseos del partido para censurar, detener o matar a una persona. Tal vez por esto Videla se quedó conforme con su pobre discurso (...)’. Me parece que pudo haber sido hacia cualquier convencional, pero me parece que eso provoca un doble discurso”, dijo Videla a Meza.

Para agregar: “Es legítimo que usted lo plantee, pero no porque sea legítimo plantearlo es que sea una realidad. Entonces plantear que yo por soy comunista estoy dispuesta solo por el discurso que me mandate mi partido, salir a matar, me parece grave”.

La respuesta del represente de Republicanos no se hizo esperar: “Tenemos el legítimo derecho de cuestionarlo. No solo el comunismo en Chile, no solo el comunismo actual, sino que también el comunismo histórico. Tenemos el derecho a cuestionarlo. Tengo el absoluto y completo derecho por la Constitución que hoy nos protege y espero que así sea y con mayor fuerza sea protegido en el futuro, porque por Dios que hay que tener valentía para venir a pararse en esta Comisión, después de las palabras que yo tuve”.

“Y tengo la absoluta convicción de que usted en este momento, más allá del cuestionamiento que usted hace, no va a pasar cosas más graves, porque yo de mi parte tampoco voy a pasar a cosas más graves”, dijo.

Frase que fue automáticamente respondida por Videla. “No entiendo por qué motivo usted tendría que pasar a cosas más graves. No sé qué está tratando de decir”, sostuvo. Y agregó: “Acaba de señalar casi una amenaza cuando dice ‘no va a pasar a cosas mayores’. Y estoy pidiendo que explique eso”.

Asimismo, Giovanna Roa también emplazó al representante de Republicanos: “Te pido te acotes a la preguntas, que no sigas refiriéndote personalmente a la convencional Videla, porque ese no es el espíritu de las audiencias”, declaró.

Frente a lo cual la coordinadora de la instancia Manuela Royo debió llamar al orden de la instancia. “Yo como mujer, como mamá, estoy cansada de que se nos exponga a este tipo de situaciones donde se nos interpela, donde después estás discusiones se suben a la redes sociales (...) Usted señor José Carlos no está teniendo una responsabilidad como la que tenemos notas, no está expuesto como lo estamos nosotras. Y no voy a permitir, ni aquí, ni a usted, ni a nadie, ni a quien sea, que sigamos atacando a las mujeres de esta Convención. Es suficiente como nos están tratando”.

“La promoción y defensa de los DD.HH. es una de nuestras tareas más fundamentales”

Previo a la polémica, Meza expuso durante la Comisión de Derechos Humanos asegurando que “para nuestra institución la promoción y defensa de los DD.HH. es una de nuestras tareas más fundamentales”.

Asimismo, se refirió al debate previo respecto a que Republicanos no expusiera en las audiencias públicas de la instancia. “No comprendimos en su momento el intento se censura del cual fuimos parte junto a la Fundación Jaime Guzmán y Cuide Chile, sin embargo, damos por superados este episodio ya que estamos sentados acá”, indicó.

“El intento de censura previo al que sufrimos fue hecho por un criterio que tuvo, en ese momento, una formulación un poco vaga, que no debiese mantenerse bajo ninguna circunstancia en el proyecto de Constitución que emane de esta Convención (...) se trata del término de negacionismo”, agregó.

En la misma línea Meza afirmó: “Qué sentido tiene proteger la libertad de opinión cuando solo se nos permitirán opiniones que estén de acuerdo con lo previamente aprobado por el poder. Nadie, nunca ha necesitado que se le proteja su derecho de expresión cuando su opinión es favorable a los intereses del Estado”.

“Es absurdo establecer un repudio a algún periodo de la historia donde existen graves atropellos a los DD.HH., y entre ellos justamente a la libertad de expresión, a través de una medida que atente contra la libertad de expresión (...). Es deseable que nunca más existan censuras porque esto conspira contra la credibilidad de la Convención en su conjunto”, concluyó.