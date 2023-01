10 grandes ofertas de esta semana: iPads, cafeteras y notebooks con hasta un 40% de descuento

Notebook gamer Asus TUF Gaming A15 FA506 / AMD Ryzen 5 / 8GB RAM / 512GB SSD / 15,6″ - 22%

Ser gamer sale caro. No solo por los juegos —algo que se ha abaratado con los servicios de suscripción— sino por las máquinas para jugarlos, especialmente los computadores. Pero un buen modelo de entrada, que podrá satisfacer varias exigencias sin endeudarse en infinitas cuotas, es este Asus TUF Gaming, que cuenta con tarjeta NVIDIA GeForce GTX 1650 de 4GB, memoria RAM de 8GB y un disco sólido de 512GB. No es poco por el valor al que lo tiene Abcdin. Precio anterior: $899.990.

Licuadora Moulinex Blendforce 800W 1,25 litros - 28%

Basándonos en los siete aspectos esenciales que debe tener una licuadora, este modelo Blendforce de la francesa Moulinex sería una sandía calada: tiene un potente motor de 800W, una resistente jarra de vidrio térmico de 1,2 litros, función de picado de hielo y seis cuchillas de acero inoxidable. Por este precio, difícil obtener más. Precio normal: $49.990.

Audífonos gamer Microsoft Xbox - 39%

Son el modelo oficial de la consola de Microsoft, unos audífonos especialmente diseñados para los videojuegos, que se ajustan con precisión a las demandas de la Xbox. O sea que son cómodos, con un decente micrófono direccional, sonido envolvente y buena aislación. Aunque lo mejor el descuento que tienen en Falabella: casi un 40%. Precio normal: $47.990.

Smartphone Samsung Galaxy Z Flip4 - 27%

Samsung ha sido bien insistente con sus smartphones plegables, los Galaxy Z Flip. Una apuesta que los demás fabricantes no parecen seguir, pero que a nosotros nos gusta: es innovadora, jugada y realmente tiene sus atractivos, más allá de que se doble. Su cuarta versión, que probamos el año pasado, no muestra muchas novedades respecto a las anteriores, pero con este gran descuento la inversión sí puede valer más la pena. Precio normal: $1.159.990.

Cafetera espresso DeLonghi Icona Vintage - 20%

El sueño del espresso propio sigue siendo un lujo, pero por suerte menos lejano que antes. Porque una buena máquina como esta de la prestigiosa marca italiana DeLonghi —que además tiene un diseño retro que destaca en cualquier cocina— ya no es impagable: por menos de 130 mil pesos, apenas una parte de lo que cuesta cualquier dispositivo electrónico, tendrás un café extraído con calidad y precisión, sin moverte de ninguna parte. Precio normal: $159.990.

Videojuego FIFA 23: Edición Legado (Nintendo Switch) - 40%

El mejor videojuego de fútbol del mundo —hace algunos años que la franquicia de EA Sports ya no tiene competencia— también está en la consola más vendida del momento: la Nintendo Switch. La Edición Legado es exclusiva de esta plataforma, y básicamente no incluye ninguna mejora en jugabilidad respecto a la anterior —del 2022— pero sí actualiza todas las plantillas de todos los equipos, así como la información de los jugadores y las camisetas de cada escuadra. Precio normal: $49.990.

Reloj inteligente Huawei Watch 3 Active - 38%

A casi la mitad de su valor normal se encuentra el Huawei Watch 3 Active, un reloj inteligente que ya va a cumplir un par de años pero que sigue destacando por su preciosa pantalla, su elegante y funcional diseño y un gran rendimiento de su sistema operativo, el Harmony OS. Un excelente producto de Huawei que, por estos días en Falabella, cuenta con un precio irresistible. Precio normal: $259.990.

Parlante inalámbrico LG Xboom Go PL2 - 37%

Quienes estén en búsqueda no de máxima calidad sino de potencia, portabilidad, buena conectividad, una batería duradera y bajo precio, entonces tienen en este parlante inalámbrico LG lo que andaban persiguiendo. El Xboom Go PL2 no tiene alta fidelidad pero sí será muy fiel para animar la fiesta del patio, poner música en la cocina, llevarlo a las vacaciones o tenerlo de fondo en alguna reunión social. Precio normal: $39.990.

Depiladora IPL Gama Cybele GI-1000 - 40%

La depilación IPL —o por luz pulsada intensa— es un formato en el que, luego de una serie de sesiones con estas máquinas, la aparición de vello se detiene por hasta 6 meses. No duele ni tiene consecuencias en la salud, y puede ser bastante más práctico que otros métodos que sí causan dolor o requieren de mayor frecuencia. Este modelo de la marca italiana GA.MA lo hace todavía más fácil con un descuento del 40%. Precio normal: $124.990.

Apple iPad Mini 2021 8.3″ 64GB - 20%

Pantalla Retina, chip A15 Bionic, batería que llega a las 10 horas de autonomía y —por fin— una entrada universal USB-C para cargarlo y conectar otros accesorios. El iPad Mini solo es pequeño en tamaño, porque tiene un poderoso funcionamiento, una pantalla inigualable y todas las características que siguen haciendo a la tablet de Apple la más reconocida del mundo. Ahora, con un 20% de descuento. Precio normal: $629.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 16 de enero de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.