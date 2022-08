10 grandes ofertas de esta semana: licuadoras, smartphones y lavavajillas con hasta 67% de descuento

Licuadora KitchenAid K150 1,4 litros 650W - 67%

Una licuadora profesional al precio de una doméstica. Así de bueno es este descuento que tiene Falabella para el modelo K150 de KitchenAid. Tiene un motor de 0,9 caballos de fuerza, tres velocidades, función turbo, cuchillas asimétricas de acero inoxidable y jarra estriada. Dicen que pica hielo en menos de 10 segundos. Precio normal: $299.990.

Smartphone Samsung Galaxy S22 256GB - 35%

Aquí tenemos un modelo de gama alta —aunque no tope de línea, como su hermano mayor S22 Ultra— a un valor de gama media. Tiene una pantalla AMOLED 2X full HD, un buen procesador Qualcomm Octa Core, 8GB de RAM y un buen sets de lentes (el principal tiene 50MP). Su única debilidad es la batería: solo tiene 3700mAh, lejos del estándar de 5000mAh, pero que queda compensada con este gran descuento. Precio normal: $949.990.

Videojuego Just Dance 2022 (Xbox One) - 60%

El videojuego de baile más popular del mundo tiene ahora un valor igualmente masivo: menos de 20 mil pesos para disfrutar de la última edición de Just Dance. Incluye 40 nuevas canciones —con éxitos de Beyoncé, Ciara, Katy Perry y Daddy Yankee—, modalidad en línea, coreografías para niños y muchas opciones más. Precio normal: $44.990.

Refrigerador Libero LRT-265NFIW No Frost 256 litros - 26%

Este refrigerador de la marca chilena Libero tiene 4,3 estrellas, según sus usuarios en París. Tiene dispensador de agua, sistema no frost (sin escarcha), tres bandejas de vidrio templado y cajón de verduras con control de humedad. Pero lo mejor es su descuento: 26% menos que su valor habitual. Precio normal: $299.990.

Mouse gamer Logitech MX518 - 35%

Sin un buen mouse no hay diversión: que esta herramienta es la piedra angular de la experiencia gamer lo sabe cualquier aficionado a los videojuegos. Que sea cómodo —este tiene un diseño anti roce—, con buena sensibilidad —alcanza los 16 mil dpi (o puntos por pulgada)—, gran funcionalidad —cuenta con 8 botones— y una buena extensión —como los 210 cm de cable que éste tiene—, es fundamental. El MX518 de Logitech cumple con todo eso y más: también está barato. Precio normal: $36.990.

Termoventilador Airolite Curve Towe 2000W - 27%

¡Todavía queda frío! Aunque a veces nos queramos convencer de lo contrario, el invierno aún no se va y las temperaturas siguen siendo capaces de llegar a los 0º o menos. Para guarecerse, un termoventilador no es mala alternativa: no contamina, es silencioso y solo necesita de un enchufe para funcionar. Ideal para habitaciones no muy grandes. Precio normal: $54.990.

Smartband Xiaomi Mi Band 6 - 28%

Una de las mejores smartbands del mercado es esta de Xiaomi. Si bien no ofrece nada extraordinario, es muy fiable y fácil de usar. Su app es intuitiva y amigable, se conecta sin mayores esfuerzos al teléfono, es muy cómoda y su batería puede durar semanas. A este precio, no tiene mucha competencia en el mercado. Precio normal: $34.990.

Lavavajillas FDV FS Element 10 cubiertos - 26%

¿Tener un lavavajillas es un lujo o una necesidad? Si vives solo o en pareja, quizá sea un exceso de comodidad, pero si tu casa la habitan 4 o más personas, te ahorrará agua, detergente y sobre todo mucho tiempo. Si lo piensas bien, vale menos que muchas smart TV y que casi todos los celulares, pero puede mejorar bastante más tu vida. Precio normal: $349.990.

Teclado inalámbrico Logitech K600 - 32%

¿Cansado de pasarte varios minutos escribiendo con tu control remoto cuando buscas algo en tu TV? ¿Aburrido de equivocarte y demorarte cuando tecleas un correo desde tu tablet? Un teclado inalámbrico —que también se puede conectar a notebooks, smartphones y otros dispositivos mediante Bluetooth— puede hacer más fácil todos esos procesos. Este, además, incluye un trackpad para navegar con más fluidez, tiene un radio de acción de 15 metros y sus baterías duran 12 meses, aproximadamente. Precio normal: $39.990.

Máquina de pan Moulinex Pain Doré OW210130 1kg - 22%

No podemos dejar de comer pan pero también está costando mucho comprarlo: ya supera los 2 mil pesos por kilo y no deja de subir. Más conveniente es hacerlo en casa, pero para quienes no tengan vocación de panaderos, esta máquina les resolverá la vida: es capaz de hacer un kilo de una sola vez y lo único que necesita es ponerle los ingredientes dentro y apretar un par de botones. Incluso, se puede programar para despertarse con el olor a pan listo cada mañana. Precio normal: $89.990.

