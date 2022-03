Samsung Galaxy S22 Ultra: el mejor teléfono Android del mercado

Hace ya algunos años, hay un actor que definitivamente se ubica primero en la lista de los smartphones Android, tanto en términos de liderazgo tecnológico y de ventas como también como sinónimo de calidad premium. Es Samsung, el gigante surcoreano, que por lejos domina el mercado de aparatos móviles alrededor del mundo.

Como tal, la marca ha acumulado experiencia y entendido claramente cuáles son las principales necesidades de sus usuarios, además de saber cómo darles el gusto exactamente en todos los elementos que podrían causar división. Balanceando la innovación con sus teléfonos plegables, diseño y prestaciones de alto rango, Samsung sigue siendo la marca que ofrece, sin discusión, la mejor experiencia Android del mercado. Algo que se confirma con la nueva generación de sus modelos de gama alta, los Galaxy S22, lanzados en febrero.

Viene en tres modelos: el base, que lleva el mismo nombre; el Galaxy S22+ y, finalmente, el Galaxy S22 Ultra, el más interesante de los tres y seguramente el mejor teléfono Android disponible hoy en el mercado. Vamos a conocerlo.

Especificaciones

Tamaño: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm

Pantalla: Curva, AMOLED de 6.8″ – QHD 3.088 x 1.440 (501 ppi)

Peso: 229 gramos

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) – 3.0 Ghz (ocho núcleos)

Memoria RAM: 8 / 12 GB

Memoria Interna: 256 GB (hay opciones entre 128 GB y 1 TB)

Batería: 5.000 mAh

Cámaras traseras: Principal: 108 megapíxeles f/1.8 OISAngular: 12 megapíxeles f/.22 120º 13mmZoom: 10 megapíxeles f/2.4 OIS 3X 69mmZoom: 10 megapíxeles f/4.9 OIS 10X 230mm

Cámara frontal: 40 MP, f/2.2

Captura de video: 4K a 60 cps

Sistema operativo: Android 12

Una pantalla más veloz y vibrante que nunca

Ya al momento de sacarlo de su elegante caja, el Galaxy S22 Ultra destaca y de inmediato se distancia en tamaño y diseño de sus hermanos menores. El teléfono es precioso: posee una pantalla muy vibrante en cuanto a brillo y contraste, cuyo efecto “cascada” a los costados efectivamente logra la sensación visual de que “hay algo más” detrás de ella.

Al tomarlo es robusto pero sin ser aparatoso, y a pesar de que sobrepasa los 200 gramos de peso se siente muy bien y cómodo en la mano. El tacto premium se lo dan sus dos caras de cristal Gorilla Glass Victus y un marco de firme aluminio negro, que consiguen que el celular destaque agradablemente. Viene en cuatro colores: plateado, verde, oro rosado y negro. Además, está certificada su resistencia al agua (puede hasta sumergirse un par de metros) y al polvo. Pero con todo lo que me gustaría tenerlo sin carcasa, creo que será necesario ponerle una porque el riesgo de que se resbale es bastante alto.

Para no desacostumbrar a los usuarios de esta línea de Samsung, en el diseño del teléfono no hay mucha innovación. Al costado derecho tenemos los botones de control de volumen y el power button; nada más. Abajo, al costado izquierdo, está el dock para el S Pen, la salida de audio (estéreo), el conector USB-C en el medio y finalmente el puerto para insertar la tarjeta SIM. En la cara posterior nos encontramos con cinco lentes individuales, dispuestos en la parte superior izquierda, y la marca engravada más abajo hacia el centro. Es decir, reconocer el teléfono desde atrás es fácil. Pero al ponerlo contra una superficie, se genera una cojera producida por la protuberancia de los lentes.

La pantalla, con su panel Dynamic AMOLED 2X, es excelente. Tiene una generosa tasa de respuesta, especialmente en su reconocimiento biométrico, más veloz que nunca, ya sea para desbloquear el aparato por huella o por reconocimiento facial. Posee más de mil millones de colores y lo vívido de su look (que puede ser modificado en los ajustes) hace destacar muy agradablemente tonos, luces y contrastes, sin sobresaturar la vista.

Otro detalle es que la pantalla es LTPO (low temperature polycrystalline oxide), lo que significa que su tasa de refresco —capaz de llegar a unos muy agradables 120Hz— se adapta a las necesidades de fluidez del contenido que se esté viendo, permitiendo así ahorrar batería. Para cualquiera, pero en especial para los videojugadores, esto es un excelente plus.

Por cierto, en términos generales el aparato corre de maravillas cualquier juego de alta demanda, aunque tiende a calentarse levemente a la hora de estresarlo un poco en tareas intensas o de alta demanda de procesamiento.

Además, contra el brillante sol de Barcelona (donde tuve la oportunidad de probarlo en la feria WBC) el display nunca me dio problemas. Es de 6.8 pulgadas, lo que la hace un pelín más alto que sus símiles (mide 16,33 cm), pero personalmente no me molestó en lo absoluto. Lógicamente, para algunas manos podría llegar a ser un aparato bastante grande.

Bienvenido S Pen

El crecimiento de su tamaño tiene un motivo: se trata de la incorporación del clásico S Pen de Samsung, un stylus que venía en la serie Note de la marca pero que aquí reaparece mejorado, con una latencia de 2,8 milisegundos —la mínima existente— y una batería que se carga automáticamente una vez que se ubica en su compartimento. En el S22 Ultra permite toda una multifuncionalidad de usos, desde tomar notas de manera automática en la pantalla hasta controlar el obturador de la cámara.

Su uso es sumamente simple y fluido. Reconoce escritura a mano y la transforma automáticamente en texto digital. Para la edición fotográfica es una delicia, pero también, por ejemplo, para destacar elementos específicos en un pantallazo o una foto.

También es capaz de funcionar como control remoto con ciertas apps, lo que permite sacar fotos o poner play o pausa sin necesidad de tocar la pantalla. Es muy útil si se le quiere sacar el jugo al teléfono (aunque antes hay que tomarse el tiempo de sacarlo del celular), pero no sé si es un elemento para todo tipo de usuarios; a estas alturas, la mayoría solo necesita de sus dedos para interactuar con el aparato. Personalmente fue una gran ayuda, principalmente para tomar notas rápidas.

Cámaras: un zoom poderoso y fotos en la oscuridad

A este nivel, las cámaras fotográficas son el elemento en que la audiencia más se fija al momento de comprar un smartphone. Para ese público, el S22 Ultra tiene un set de lentes que pueden dejar satisfecho al ojo más exigente. Aunque las variaciones respecto al set del S21 no son muchas, hay algunas mejoras considerables.

Lo primero que llama la atención es que el diseño no incluyó un módulo que anidara los cinco lentes, como muchos teléfonos lo hacen actualmente, lo que seguramente fue una decisión estética más que funcional. En términos de megapíxeles, cada lente tiene la suficiente capacidad para sacar fotos óptimas desde cualquier modo. Ninguno se compara, eso sí, al lente principal, con inmensos 108 megapíxeles. Con ese poderío, las posibilidades de personalización son infinitas.

Donde sí hay notorias mejoras en el software. Las fotos en retrato salen más nítidas y con mayor realce de detalles menores, pero lo más relevante de este modelo es su modo Nightography, que permite sacar fotos en total oscuridad y obtener estupendos resultados de luz. Para rematar, el zoom óptico de 10X sigue siendo sorprendente, aunque el Space Zoom digital de 100X tiene lo suyo a la hora de acercarse a un objetivo específico a larga distancia. Herramienta ideal para fisgones.

Lo otro interesante es que los lentes tienen la capacidad de realizar autoframing, con lo que pueden detectar hasta diez personas en una toma y adaptarse automáticamente, mientras las personas entran y salen de cuadro. Y en video, es capaz de grabar hasta 8K/24p con el lente principal y 4K/60p con la cámara para selfies.

Bajo el capó

Como es de esperar, Samsung incluyó lo mejor en cuanto a componentes y memoria. Su principal motor es el nuevo microprocesador Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, que salió a comienzos del año. A él se suman sus 12 GB de memoria interna y una configuración lista para las redes 5G, lo que asegura que su funcionamiento y rendimiento sean efectivamente óptimos. Con 256 GB de almacenamiento estamos bien —considerando que buena parte del respaldo se hace en la nube—, aunque existe la posibilidad de extender el espacio hasta 1 TB.

La batería del S22 Ultra al fin llega a los 5.000 mAh, lo que la equipara a otros modelos de la industria y garantiza que, independiente del uso, el celular pueda llegar encendido hasta el día siguiente, como fue mi caso. De todos modos, considerando la demanda energética que exige el teléfono, el descenso en su duración puede ser más rápido de lo que uno imagina. Veremos cómo se comporta en unos meses más.

Lo otro es su carga. A diferencia de algunos fabricantes chinos, que ofrecen cargas completas en menos de 20 minutos, este modelo acepta cargas rápidas de 45W, inalámbricas de hasta 15W e inalámbricas en reversa (aportadas por otro equipo) de 4.5W. Varias posibilidades, aunque no tan rápidas como las de otros fabricantes. Aceptable, pero nada del otro mundo.

Veredicto Práctico

Si sumamos todos los detalles, características y funcionalidades que ofrece el Samsung Galaxy S22 Ultra, nos encontramos con un teléfono de gama alta que bien justifica su precio. Estamos hablando del mejor celular Android que uno puede encontrar al día de hoy.

Es un celular ambicioso, porque aparte de su poderío, personalización y óptimo funcionamiento, ahora incluye el S Pen. Tenemos entonces una máquina capaz de dejar satisfecho a cualquier tipo de usuario, desde el más exigente hasta los casuales.

Nota: ⭐⭐⭐⭐⭐

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 15 de marzo de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.