10 grandes ofertas de esta semana: smartphones, parlantes y refrigeradores

Xiaomi Redmi 9 64 GB - 23%

El Xiaomi Redmi 9 es una de las estrellas del actual mercado de smartphones de gama media. El sitio especializado Xataka dice que poco más se puede pedir a un valor tan accesible: es liviano, tiene una poderosa batería y una gran pantalla, no así sus cámaras, que cumplen pero no destacan. De todas formas, recomendadísimo. Precio normal: $129.990.

Parlante inalámbrico LG PM1 - 40%

La variedad de parlantes inalámbricos se está volviendo casi inabarcable: es difícil encontrar una marca que no se haya subido al carro del sonido portátil, aunque las calidades no son homogéneas. Este de LG lo sugerimos para quienes no esperen alta fidelidad sino un aparato siempre disponible, que puede colgar de un gancho o la bicicleta, resistente al agua —ideal para quienes no pueden ducharse sin cantar— y de buena durabilidad. Precio normal: $49.990.

Audífonos inalámbricos Panasonic RP-BTD5E-K - 39%

Los audífonos inalámbricos Panasonic, según nuestra experiencia, destacan por su durabilidad y buena conectividad. Enlazarlos con un teléfono o un computador no es una odisea, como suele pasar con otras marcas, y sus materiales resisten muy bien al uso y el tiempo. ¿El sonido? Aceptable, y la comodidad no es la mayor si necesitas ocuparlos mucho. Pero para auditores esporádicos, y considerando este precio, son más que suficiente. Precio normal: $22.997.

Smartband Xiaomi Mi Band 6 - 28%

¿En qué se diferencia una smartband de un smartwatch? Buena pregunta. Pero según nuestra experiencia, lo principal es el tamaño —las bandas son pequeñas y más ligeras— y la capacidad de controlar el teléfono a través de estos gadgets, que en el caso de los relojes es mucho mayor. Pero para monitorear el rendimiento físico, contar pasos o kilómetros, medir frecuencia cardíaca y saber la hora y el clima, una smartband como esta de Xiaomi cumple sin problemas. Y la batería dura 14 días. Precio normal: $59.990.

Refrigerador Hisense No Frost 300 litros - 25%

La invasión china ya es un hecho. Lo que tanto se vaticinaba hace unos años es realidad hoy, con las marcas de ese país arremetiendo en todos los mercados, incluso en el de los refrigeradores, dominados últimamente por los coreanos. Hisense, famosa por sus económicos televisores, también es capaz de enfriar los alimentos, con Total No Frost y puertas reversibles. Además entrega 10 años de garantía. Precio normal: $479.990.

Selladora al vacío Oster FoodSaver - 48%

Dicen que el sellado al vacío es la fritura de aire de la conservación de alimentos, es decir, la nueva sensación entre los jóvenes-no-tan-jóvenes que descubren tardíamente los desafíos de la cocina doméstica. Una pequeña máquina que, como explicamos con detalle acá, permite mantener fresca y útil por más tiempo la comida, y de una forma muy fácil. Y, a este valor, de manera muy conveniente. Precio normal: $59.990.

Notebook Asus VivoBook 14′' Intel Pentium Gold 4GB RAM 128GB SSD - 20%

Entre los mejores notebooks para teletrabajar, y por menos de $500 mil, se ubicó este modelo de Asus hace unos meses. Por estos días baja la barrera de los $400 mil, por lo que conviene aún más hacerse de él si lo que se necesita es trabajar, estudiar y entretenerse viendo películas o series. No apto para jugar, sí para producir. Precio normal: $449.990.

Lector digital Amazon Kindle 6′' 8 GB - 21%

En la pandemia, muchos lectores se quedaron sin poder realizar su segunda actividad preferida: merodear por librerías, buscando una cosa y encontrando otra, no comprando el libro que pensaban y descubriendo lecturas inesperadas. A algunos no les quedó otra que pasarse al Kindle, el único gadget actual que solo sirve para una cosa: leer. No es barato, pero considerando lo que ahorrarás en libros, vale la pena. Precio normal: $139.990.

Afeitadora Philips S5050 - 20%

La serie 5 de afeitadoras Philips es una gama media muy confiable, que con seguridad durará en el tiempo pero que además consigue un afeitado interesante y muy rápido. No es la mejor de la marca, pero para quienes se rasuran a diario y necesitan eficiencia, es una gran opción por precio y calidad. Eso, al menos, nos dijeron varios experimentados barberos. Precio normal: $54.990.

Parlante Huawei Sound X - 32%

Seguimos con los parlantes, esta vez con uno inteligente de Huawei, que se caracteriza por su condición 360º —el sonido sale literalmente por todos lados— y por sus bajos, con unos subwoofers duales potentes pero intuitivos, que se adaptan a las características de la música. Pequeño, potente y delicado a la vez. Precio normal: $279.990.

