11 grandes ofertas de esta semana: iPhone SE, tablets y freidoras de aire con hasta 74% de descuento

Freidora de aire Oster CKSTAF18M 1,8 litros - 30%

Un clásico a estas alturas, este modelo Oster se encuentra entre las mejores freidoras de aire del mercado, según nuestro ranking elaborado con las reseñas y comentarios de sus usuarios. Aunque manual y no digital, aún se mantiene vigente por su versatilidad, fácil uso, gran duración y conveniente precio. De hecho, nunca estuvo tan barata como ahora. Precio anterior: $52.990.

Parlante inalámbrico JBL Go 3 - 30%

Altavoces inalámbricos hay por montones: los venden en las tiendas, en internet, en la calle, hasta en las farmacias. Pero pocos suenan bien, muchos se estropean rápidamente y la batería de la mayoría no dura demasiado. Todo lo contrario con este coqueto modelo de JBL, del que no se puede esperar mucha fidelidad en el sonido —por su tamaño— pero sí un gran rendimiento: resiste bien al agua y los golpes, aguanta hasta 5 horas de reproducción continua y su potencia te sorprenderá. Precio normal: $49.990.

Audífono gamer Razer Kraken X RZ04 - 38%

No dejamos de insistir en el valor de los audífonos gamer como auriculares que no solo les sirven a los gamers. En casa de nuestro editor, los dos adultos teletrabajan y lo hacen con estos modelos: aíslan muy bien el ruido, no se descargan ni hay que enlazarlos, son cómodos, tienen precisos micrófonos y un sonido envolvente. En especial este modelo de la reconocida marca Razer, que destaca por sus drivers de 40 mm, su largo cable de 1,3 metros y que apenas pesan 250 gramos. Precio normal: $62.900.

Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite 64GB - 20%

Una de las tablets más convenientes del mercado, para aquellos que buscan una pantalla con la cual distraerse durante los viajes en bus o avión, para ayudarse en la cocina o compartirla con los hijos o nietos, sin grandes exigencias pero suficientemente confiable, es este modelo de Samsung. Cuenta con 64GB de almacenamiento, 4GB de memoria, una buena pantalla de 8,7 pulgadas, solo 360 gramos de peso y sonido Dolby Atmos. Precio normal: $159.990.

Picadora Moulinex 1-2-3 750W - 49%

Para picar la carne, los frutos secos, triturar el pan duro, dejar bien finas las verduras, mezclar ingredientes secos e, incluso —aunque solo en caso de emergencia— moler el café: para eso y muchas cosas más sirve una picadora, en especial la más famosa de todas: la 1-2-3 de Moulinex. Aún vigente, con su diseño clásico que no pasa de moda, su potente motor sigue siendo útil en la cocina, más todavía con este bajísimo precio. Precio anterior: $44.990.

Notebook gamer Lenovo Legion 5i / Intel Core i5 / 8GB RAM / 512GB SSD / NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB / 15.6″ - 18%

Un muy interesante computador gamer es el Legion 5i de Lenovo, que no solo destaca por su poder interno —potente procesador Intel Core i5, gran disco sólido de 512GB y tarjeta gráfica GeForce RTX 3050 de 4GB— sino principalmente por su novedoso diseño, cuya pantalla FullHD es capaz de desplegarse en 180 grados, y que tiene casi todos sus puertos ubicados en la parte trasera. Un efectivo modelo a un precio más que conveniente. Precio normal: $849.990.

Audífonos inalámbricos Sony WF-C700N - 23%

Cuando hace pocos meses probamos estos audífonos inalámbricos de Sony, nos sorprendió el gran sonido y diseño que ofrecían por un precio bastante bajo, comparándolo con la competencia. Pues bien: ese valor, que ya era conveniente, ahora bajó todavía más. Buena cancelación de ruido, excelente micrófono y amplias posibilidades de personalización lo convierten en una de las mejores alternativas del mercado. Precio normal: $89.990.

Base para monitor Ikea Elloven - 33%

Quienes trabajan o usan constantemente un monitor saben bien que muchas de sus ventajas pueden quedar estropeadas si no podemos regular un aspecto básico: su altura. Para no rompernos el cuello ni sufrir de la espalda, lo recomendable es que el monitor quede a la misma altura de la vista. Y para no tener que usar libros, cajas u otras alternativas hechizas, esta base de Ikea resuelve ese problema y además entrega espacio extra para guardar el teclado o el notebook, un cajón para cables, cuadernos y lápices, y su tradicional diseño minimalista que ordena cualquier espacio. Precio normal: $29.990.

Silla gamer Vertagear Racing PL4500 - 74%

Sí, lo leyó bien: un 74 (se-ten-ta-y-cua-tro) por ciento de descuento tiene esta fabulosa silla gamer profesional, rellena con fibra de café —que además de sustentable dura mucho tiempo y no acumula malos olores— y forrada con hilo plateado, que aparte de resistente es antibacteriano. Se inclina hasta los 180º, y su respaldo, altura y apoyabrazos son completamente ajustables. Incluye soporte lumbar y almohadas. Precio normal: $305.990.

Parlante inalámbrico JBL Flip 5 - 20%

Si el anterior parlante JBL te pareció muy pequeño para las multitudinarias fiestas que sueles acoger en tu casa, entonces lo que necesitas es algo como el Flip 5, de la misma marca, pero con otro nivel de sonido, potencia y batería. También muy resistente a caídas, a la humedad y al polvo, dura hasta 12 horas de reproducción continua, y sus bocinas de 44 mm y 80 mm serán el alma del carrete y el terror de tus vecinos. Precio normal: $99.990.

Apple iPhone SE 5G 64GB - 40%

El año pasado, poco después de su lanzamiento, pudimos probar la última versión del iPhone SE (2022), el teléfono de entrada de Apple. Aunque decir de entrada sea bajarle un poco su categoría, ya que es tan potente como las versiones más premium —eso sí mucho más liviano y pequeño—, cuenta con 5G y su precio, al menos entonces, era igual de caro que los mejores modelos de otras marcas. Por estos días, PC Factory lo tiene en una muy interesante oferta, y por primera vez baja de los 300 mil pesos. Para quienes buscan un iPhone nuevo, reciente y sin endeudarse por años, aquí está la opción. Precio normal: $499.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 22 de agosto de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.