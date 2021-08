11 grandes ofertas de esta semana: tablets, aspiradoras robots y smartphones

Tablet Samsung Galaxy Tab A7 32 GB - 36%

Con un tercio menos de su valor estándar está la atractiva tablet Samsung Galaxy Tab A7, un gadget delgado, más bien pequeño, pero poderoso, con una batería de 7000 mAh y 3 GB de RAM, diseñado para entretenerse con videojuegos, películas o videos. Precio normal: $249.990.

Xiaomi Mi Smartband 4C - 33%

Una smartband no es demasiado útil pero tampoco es inútil: además de dar la hora, te entrega la temperatura y puede registrar tu actividad física, algo que no es indispensable pero sí entretenido y quizá beneficioso para quienes hacen ejercicio con regularidad. Saber a qué velocidad anduviste, cuánto esfuerzo realizaste y compararlo con las jornadas previas no cambia la vida deportiva pero sí la hace un poco más interesante. Precio normal: $29.990.

Secador de pelo Philips BHD351/10 - 38%

2100 watts y seis potencias distintas tiene este secador de pelo Philips, cuya principal novedad es su boquilla —llamada ThermoProtect— que mezcla las temperaturas del aire para no quemar el cabello y distribuir mejor su flujo. Su cable es de casi dos metros y su tamaño es suficientemente práctico como para caber en un cajón. Precio normal: $23.990.

Lavadora automática Midea Ultra Cube 3G 14 kg - 24%

Una lavadora económica y con la más alta eficiencia energética es esta de Midea, con una alta capacidad —14 kilos— pero un tamaño preciso, de no más de 60 cm2. Su centrifugado promete ser silencioso y su lavado ahorrar agua. En La Polar tiene una nota de 3,9, de acuerdo a los comentarios de 9 clientes. Sumando y restando, una buena relación precio-calidad. Precio normal: $289.990.

Aire acondicionado portátil Splendid 9000BTU - 35%

Lo que este aparato ofrece es un sistema de aire acondicionado reversible y portátil. Es decir: entrega calor en el invierno y frescura en el verano, además de un filtro que purifica el aire y un deshumidifcador, ideal para evitar resfriados. También puede funcionar como ventilador, usa control remoto y es programable. Es una inversión, pero mucho menos contaminante que estufas a combustión y más eficiente que los ventiladores comunes. Precio normal: $279.990.

Hervidor Thomas TH-6070VI 1,8 litros - 25%

Entramos de lleno a la era de los hervidores transparentes. Su estructura de vidrio templado no solo es capaz de dejar ver el interior del electrodoméstico —aunque habría que descubrir la gracia de mirar cómo hierve el agua—, sino que también de mantener la temperatura del líquido, funcionando como un termo que evita tener que prenderlo constantemente. Además tiene distintas temperaturas: puede calentar el agua a 40º, 60º, 80º, 90º o 100º, según lo exija la preparación. Precio normal: $39.990.

Multimixer Thomas 6 en 1 - 21%

Una minipimer hecha y derecha, con 300 watts de potencia, un vaso de 700 ml, un recipiente para picar de 500 ml, batidora de acero inoxidable y cuchillas del mismo material. En este artículo, una chef nos recomendó las procesadoras Thomas, de muy buena durabilidad y rendimiento. Precio normal: $31.990.

Xiaomi Redmi 9C 32 GB - 46%

La tecnología ha sido un gran aliado en estos tiempos de teletrabajo o aula digital, por lo que si tu smartphone no está cumpliendo con tus expectativas o ya es momento de jubilarlo, puedes darle un vistazo a este modelo Xiaomi del tipo gama media, cuya cámara trasera es de 13 MP + 2 MP + 2 MP. Precio normal: $149.990.

Aspiradora y trapeadora robot Ursus Trotter Excellenza - 50%

Según una entrevistada, esta aspiradora-trapeadora robot fue una de las mejores compras que realizó durante la pandemia. “Sin duda es una gran ayuda Mientras estoy en reuniones, el robot puede estar limpiando mi pieza o el living. Obviamente tiene algunas limitaciones, como el aspirado en esquinas y recovecos, pero ha sido una muy buena inversión”. Precio normal: $259.990.

Silla de auto Bebesit MK 800 - 43%

Para cualquiera que tenga una guaga y un auto, la silla es un objeto ineludible y obligatorio. Esta de Bebesit parece una excelente opción: tiene una calificación de 4.6 en Falabella, nada mal para un producto que tiene mucha competencia y que no es una inversión sencilla. Precio normal: $139.990.

Olla multicooker Oster CKSTPCEC5M-052 5.6 litros - 44%

¿Qué es una multiolla? Es un aparato eléctrico que ejerce varias funciones a la vez: hace cocciones lentas, otras rápidas, también saltea y sofríe. En este caso, además sirve como olla a presión, pero con muchos más sensores que la hacen menos riesgosa y más fácil de usar, además de la opción de programarla para que los alimentos no queden ni crudos ni sobrecocidos. Precio normal: $79.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 5 de agosto de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.